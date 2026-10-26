Абрамов объяснил причины упущенной «Динамо» победы на 90+2-й минуте

·7·Спорт
Абрамов объяснил причины упущенной «Динамо» победы на 90+2-й минуте

После боевой ничьей (1:1) в матче 25-го тура Суперлиги Узбекистана между самаркандским «Динамо» и «Андижаном» главный тренер хозяев Вадим Абрамов принял участие в пресс-конференции и дал резкую и бескомпромиссную оценку игре своей команды.

Наставник самаркандцев открыто указал на ошибки в обороне и действиях вратаря, которые привели к тому, что команда забила гол на 85-й минуте, но упустила победу на добавленной 90+2-й минуте.

«Не нужно ждать мяч на линии ворот»: претензии Абрамова к голкиперу

Анализируя драматичную ситуацию на последних минутах, тренер отметил, что корень проблем кроется в неуверенности:

  • Эпизод, не создавший трудностей для соперника: «В том эпизоде соперник не создал никакой сложности. Мяч просто выбили вперед, и соперник вышел один на один. Это удивительно, не правда ли? Повторяются одни и те же ошибки», — сказал специалист;

  • Пассивность вратаря: По словам Абрамова, голкипер должен был не застывать на линии в ожидании удара, а смело выйти вперед, чтобы завладеть мячом, летящим верхом;

  • Цепная реакция и психологическое давление: Из-за неуверенных действий вратаря защитники также занервничали, стали суетливо бросаться на мяч, что нарушило стабильность оборонительной линии.

Вынужденные изменения: почему в составе появились новые лица?

Главный тренер пояснил, что неудачная игра команды связана с серьезными потерями в составе и дисквалификациями:

  • Лишь два футболиста на своих позициях: Из-за дисквалификаций и травм в защите на своей позиции действовал только Штефан и еще один игрок, а остальные были вынужденно переведены на другие позиции;

  • Из дубля в основу: В составе самаркандцев молодой футболист, привлеченный из молодежного состава, впервые вышел на поле в основе;

  • Оценка молодого дебютанта: Абрамов поблагодарил дебютанта за то, что, несмотря на давление домашних трибун, он самоотверженно выполнил свою задачу, не допустив серьезных ошибок.

«Это была не одна из лучших наших игр»

Главный тренер команды добавил, что контроль мяча и спешка в атаке разрушили общий план:

  • Потери в центре поля: Было отмечено, что в первом тайме футболисты вместо сохранения мяча спешили сделать передачу вперед и часто теряли его;

  • Ошибки в принятии решений: В тех эпизодах, когда требовалось подержать мяч, проводились поспешные атаки, а в ситуациях, когда нужно было бить, принимались неверные решения.

«Повторюсь: наша сегодняшняя игра мне совершенно не понравилась. Команда выглядела очень слабо, и по сравнению с предыдущими матчами эта встреча стала худшей», — подытожил Вадим Абрамов.

Суперлига УзбекистанаДинамо СамаркандФК АндижанВадим Абрамов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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