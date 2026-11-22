В 28-м туре Суперлиги Узбекистана матч в Самарканде между «Динамо» и «Бунёдкором» завершился минимальной победой гостей. Судьбу встречи решил гол Сардора Абдунабиева на 59-й минуте. «Динамо» под руководством Вадима Абрамова не смогло избежать поражения, даже несмотря на три гола, которые не были засчитаны после проверки VAR из-за офсайда.

В матче, прошедшем в Самарканде, «Динамо» и «Бунёдкор» подарили болельщикам напряженную и драматичную игру. Хотя хозяева поля несколько раз поражали ворота соперника, три гола не были засчитаны из-за офсайда. Единственный официальный гол во встрече был забит во втором тайме.

Абдунабиев принес победу «Бунёдкору»

На 59-й минуте встречи Сардор Абдунабиев поразил ворота соперника, выведя «Бунёдкор» вперед. В последующие минуты «Динамо» пыталось восстановить равновесие, но голы самаркандцев не были засчитаны из-за офсайда.

Несмотря на то, что подопечные Вадима Абрамова трижды отправляли мяч в сетку, после проверок VAR эти голы не повлияли на официальный результат. Таким образом, матч завершился со счетом 0:1.

«Динамо» осталось на 9-м месте в турнирной таблице

После этого поражения «Динамо» с 37 очками осталось на 9-м месте в турнирной таблице Суперлиги. «Бунёдкор», набрав важные три очка, поднялся на 13-ю строчку с 29 очками.

Суперлига. 28-й тур

Динамо — Бунёдкор 0:1

Гол: 59' — Сардор Абдунабиев

Состав «Динамо»: Неманов, Сейтвелиев, Штефан, Радаев, Джумабоев, Худойбердиев (Хайдаров, 78'), Думбуя, Хайдарович, Ходжимирзаев, Амонов (Тухтасинов, 78'), Абдурахмонов.

Состав «Бунёдкора»: Абдужалилов, Анваров, Букрин, Олимжонов, Ахмаджонов (Икромов, 58'), Нематжонов (Абдунабиев, 58'), Абдусаломов, Турсунмахаммадов, Туракулов, Тулкинбеков (Аннаматов, 87'), Кривокапич.

Предупреждения: Тулкинбеков (60'), Абдунабиев (70'), Абдусаломов (76'), Туракулов (90+8'), Бошкович (90+9').