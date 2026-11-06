«Динамо» одержало волевую победу над «Согдианой», оставшейся в меньшинстве

В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана в городе Заамин прошел матч между «Согдианой» и самаркандским «Динамо», который был полон напряженной борьбы и неожиданных поворотов. Несмотря на то, что хозяева поля начали встречу с быстрого гола, подопечные Вадима Абрамова проявили характер и вернулись из выезда с уверенной победой со счетом 3:1.

После этой победы самаркандский клуб довел количество своих очков до 37 и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. Джизакцы, оставшись с 30 очками, занимают 11-ю строчку.

Быстрый старт и удаление, изменившее ход игры

Поединок начался с высокой интенсивности с первых минут:

Счет на 2-й минуте: Капитан «Согдианы» Жавохир Кахрамонов уже на 2-й минуте игры точным ударом открыл счет, выведя хозяев вперед (1:0);

Красная карточка и нарушение баланса: На 29-й минуте защитник «Согдианы» Нодиржон Сойибов за грубую игру получил прямую красную карточку и был удален с поля. Это событие полностью изменило сценарий встречи;

Ответный гол Думбии: Получив численное преимущество, самаркандцы усилили давление и на 33-й минуте сравняли счет благодаря голу Амаду Думбии (1:1).

Второй тайм: уверенная точка от подопечных Абрамова

Второй тайм прошел под полным контролем гостей:

72-я минута и пенальти: Нападающий «Динамо» Анваржон Ходжимирзаев хладнокровно реализовал назначенный пенальти, выведя свою команду вперед (1:2);

Герой, вышедший на замену на 79-й минуте: Расул Юлдашев, вышедший на поле в начале второго тайма, на 79-й минуте поразил ворота соперника, закрепив итоговую победу самаркандцев (1:3).

Протокол матча: