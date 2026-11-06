«Динамо» одержало волевую победу над «Согдианой», оставшейся в меньшинстве

·58·Спорт
«Динамо» одержало волевую победу над «Согдианой», оставшейся в меньшинстве
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  • В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана команда «Динамо» одержала волевую победу над «Согдианой» в гостях со счетом 3:1.
  • После того как на 29-й минуте защитник хозяев Нодиржон Сойибов получил красную карточку и был удален с поля, самаркандские футболисты получили преимущество.
  • Голы Амаду Думбии, Анваржона Ходжимирзаева и Расула Юлдашева обеспечили им победу.

В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана в городе Заамин прошел матч между «Согдианой» и самаркандским «Динамо», который был полон напряженной борьбы и неожиданных поворотов. Несмотря на то, что хозяева поля начали встречу с быстрого гола, подопечные Вадима Абрамова проявили характер и вернулись из выезда с уверенной победой со счетом 3:1.

После этой победы самаркандский клуб довел количество своих очков до 37 и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. Джизакцы, оставшись с 30 очками, занимают 11-ю строчку.

Быстрый старт и удаление, изменившее ход игры

Поединок начался с высокой интенсивности с первых минут:

  • Счет на 2-й минуте: Капитан «Согдианы» Жавохир Кахрамонов уже на 2-й минуте игры точным ударом открыл счет, выведя хозяев вперед (1:0);

  • Красная карточка и нарушение баланса: На 29-й минуте защитник «Согдианы» Нодиржон Сойибов за грубую игру получил прямую красную карточку и был удален с поля. Это событие полностью изменило сценарий встречи;

  • Ответный гол Думбии: Получив численное преимущество, самаркандцы усилили давление и на 33-й минуте сравняли счет благодаря голу Амаду Думбии (1:1).

Второй тайм: уверенная точка от подопечных Абрамова

Второй тайм прошел под полным контролем гостей:

  • 72-я минута и пенальти: Нападающий «Динамо» Анваржон Ходжимирзаев хладнокровно реализовал назначенный пенальти, выведя свою команду вперед (1:2);

  • Герой, вышедший на замену на 79-й минуте: Расул Юлдашев, вышедший на поле в начале второго тайма, на 79-й минуте поразил ворота соперника, закрепив итоговую победу самаркандцев (1:3).

Протокол матча:

  • Суперлига. 27-й тур: «Согдиана» – «Динамо» 1:3

  • Голы: Жавохир Кахрамонов 2' (1:0) — Амаду Думбия 33' (1:1), Анваржон Ходжимирзаев 72' пен. (1:2), Расул Юлдашев 79' (1:3);

  • Предупреждения: Харис Хайдаревич 48', Амаду Думбия 58', Эдем Неманов 59' (все — «Динамо»);

  • Удаление: Нодиржон Сойибов 29' («Согдиана»).

Суперлига УзбекистанаСогдианаДинамо СамаркандВадим Абрамов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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