«Динамо» одержало волевую победу над «Согдианой», оставшейся в меньшинстве
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- В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана команда «Динамо» одержала волевую победу над «Согдианой» в гостях со счетом 3:1.
- После того как на 29-й минуте защитник хозяев Нодиржон Сойибов получил красную карточку и был удален с поля, самаркандские футболисты получили преимущество.
- Голы Амаду Думбии, Анваржона Ходжимирзаева и Расула Юлдашева обеспечили им победу.
В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана в городе Заамин прошел матч между «Согдианой» и самаркандским «Динамо», который был полон напряженной борьбы и неожиданных поворотов. Несмотря на то, что хозяева поля начали встречу с быстрого гола, подопечные Вадима Абрамова проявили характер и вернулись из выезда с уверенной победой со счетом 3:1.
После этой победы самаркандский клуб довел количество своих очков до 37 и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. Джизакцы, оставшись с 30 очками, занимают 11-ю строчку.
Быстрый старт и удаление, изменившее ход игры
Поединок начался с высокой интенсивности с первых минут:
Счет на 2-й минуте: Капитан «Согдианы» Жавохир Кахрамонов уже на 2-й минуте игры точным ударом открыл счет, выведя хозяев вперед (1:0);
Красная карточка и нарушение баланса: На 29-й минуте защитник «Согдианы» Нодиржон Сойибов за грубую игру получил прямую красную карточку и был удален с поля. Это событие полностью изменило сценарий встречи;
Ответный гол Думбии: Получив численное преимущество, самаркандцы усилили давление и на 33-й минуте сравняли счет благодаря голу Амаду Думбии (1:1).
Второй тайм: уверенная точка от подопечных Абрамова
Второй тайм прошел под полным контролем гостей:
72-я минута и пенальти: Нападающий «Динамо» Анваржон Ходжимирзаев хладнокровно реализовал назначенный пенальти, выведя свою команду вперед (1:2);
Герой, вышедший на замену на 79-й минуте: Расул Юлдашев, вышедший на поле в начале второго тайма, на 79-й минуте поразил ворота соперника, закрепив итоговую победу самаркандцев (1:3).
Протокол матча:
Суперлига. 27-й тур: «Согдиана» – «Динамо» 1:3
Голы: Жавохир Кахрамонов 2' (1:0) — Амаду Думбия 33' (1:1), Анваржон Ходжимирзаев 72' пен. (1:2), Расул Юлдашев 79' (1:3);
Предупреждения: Харис Хайдаревич 48', Амаду Думбия 58', Эдем Неманов 59' (все — «Динамо»);
Удаление: Нодиржон Сойибов 29' («Согдиана»).
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