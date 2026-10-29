Драган Черан неожиданно расторг контракт с «Андижаном»

·62·Спорт
Драган Черан неожиданно расторг контракт с «Андижаном»

Один из самых ярких легионеров в истории Суперлиги Узбекистана, 6-кратный лучший бомбардир страны Драган Черан покинул клуб «Андижан» до окончания сезона. 39-летний опытный сербский нападающий объявил о прощании с «орлами» и их болельщиками через свои официальные страницы в социальных сетях.

Короткое и трогательное сообщение футболиста со словами «Зига-зага, спасибо» вызвало широкие обсуждения среди поклонников узбекского футбола.

Последние дни в «Андижане» и несбывшиеся надежды

Уход Черана из команды произошел на фоне того, что он несколько недель оставался вне игры:

  • Последний матч и отсутствие в заявке: В последний раз сербский бомбардир выходил на поле 15 октября в матче Суперлиги против «Кызылкума» (0:1);

  • Двухматчевая пауза: В двух последующих встречах форвард даже не был включен в заявку «Андижана», после чего стало ясно, что отношения с руководством клуба подошли к концу;

  • Статистика в сезоне: В текущем сезоне Черан принял участие в общей сложности в 22 официальных матчах в составе андижанцев, записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.

Неизгладимый след в узбекском футболе: великий путь, начавшийся в 2016 году

Драган Черан — один из немногих легионеров, вписавших свое имя золотыми буквами в летопись национального чемпионата Узбекистана:

  • 10-летняя карьера: Он регулярно выступает за узбекские клубы с 2016 года;

  • Эпоха «Насафа» и «Пахтакора»: Основные и самые успешные годы карьеры сербская звезда провел в каршинском «Насафе» и ташкентском «Пахтакоре»;

  • Рекордная результативность: Драган Черан 6 раз завоевывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Суперлиги Узбекистана, что является одним из абсолютных рекордов в истории нашего независимого чемпионата.

Пока нет официальной информации о том, завершит ли почетный бомбардир свою футбольную карьеру или продолжит ее в новом клубе. Однако его прощание с «Андижаном» свидетельствует о том, что целая эпоха в Суперлиге близится к завершению.

Драган ЧеранФК АндижанСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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