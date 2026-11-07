Камбэк в Андижане: «Локомотив» после автогола забил 3 мяча и вырвал победу
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- В 27-м туре Суперлиги Узбекистана ташкентский «Локомотив» одержал волевую победу над «Андижаном» на выезде со счетом 3:1.
- На 5-й минуте встречи Александр Шушняр забил в свои ворота.
- Однако позже голы Темурхужи Абдухоликова, Николая Иванова и Сухроба Нуруллоева принесли успех ташкентскому клубу.
В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана в центральном матче, прошедшем в Ферганской долине, ташкентский «Локомотив» на выезде одержал волевую победу над «Андижаном» со счетом 3:1.
Несмотря на то, что встреча началась для хозяев очень удачно, «железнодорожники» быстро ответили и во втором тайме сумели полностью взять игру под свой контроль.
Быстрый автогол и хладнокровный ответ Абдухоликова
Игра с первых минут началась на высоких скоростях и с неожиданных поворотов:
Шок на 5-й минуте: В начале матча защитник «Локомотива» Александр Шушняр допустил досадную ошибку, отправив мяч в свои ворота и выведя «Андижан» вперед;
Равновесие за 3 минуты: Ташкентцы не растерялись после этого удара. Всего через три минуты, на 8-й минуте, Темурхужа Абдухоликов замкнул передачу Сухроба Нуруллоева, сравняв счет — 1:1;
Интрига первого тайма: Обе стороны демонстрировали открытый и атакующий футбол, ведя острую борьбу до самого перерыва.
Вердикт во втором тайме: голы Иванова и Нуруллоева
С началом второй 45-минутки гости резко усилили атакующее давление:
48-я минута: гол Иванова: «Железнодорожники», вышедшие на поле после перерыва, организовали быструю атаку, и благодаря точному удару Николая Иванова вышли вперед;
56-я минута: финальная точка: После великолепной передачи Сардора Мирзаева, Сухроб Нуруллоев, ставший одним из героев встречи, довел счет до 3:1 и практически решил исход матча.
Изменения в турнирной таблице: «Локомотив» поднялся на 5-е место
Эти три очка оказали серьезное влияние на амбиции обеих команд в сезоне:
«Локомотив» в топ-5: После волевой выездной победы столичная команда довела количество своих очков до 45 и поднялась на почетное 5-е место в турнирной таблице чемпионата;
Опасная зона «Андижана»: После этого болезненного поражения на своем поле «Андижан» остался на 10-й строчке таблицы с 31 очком, упустив возможность оторваться от нижней части турнирной таблицы.
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