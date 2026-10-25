«Динамо» и «Андижан» упустили победу на последних секундах матча
В одном из центральных матчей 25-го тура Суперлиги Узбекистана самаркандское «Динамо» принимало на своем поле клуб «Андижан» из долины. Судьба встречи решилась в последние минуты, и нервное, напряженное противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 1:1.
До окончания основного времени матча стороны ставили во главу угла осторожность, однако в последние 10 минут болельщики стали свидетелями настоящего футбольного триллера.
Взрыв в концовке и спасение на 90+2-й минуте
Кульминация матча наступила с приближением финального свистка арбитра:
85-я минута: Важный удар от Абдуллаева: Вышедший на замену Улугбек Абдуллаев на 85-й минуте точно поразил ворота «Андижана», приведя в восторг самаркандских болельщиков (1:0);
90+2-я минута: Ответ Исманалиева: Хозяева, торопившиеся оформить победу, допустили ошибку в обороне на последних секундах — Усманали Исманалиев на 2-й добавленной минуте восстановил равновесие и спас «орлов» от поражения (1:1);
Предупреждения и давление: В конце игры напряжение возросло, и арбитр наказал желтыми карточками футболистов «Андижана» Тоирова (76) и Холдорхонова (84).
Турнирная таблица: Равенство и соседство
Завоеванное одно очко оставило позиции обоих клубов в турнирной таблице практически без изменений:
Показатель в 31 очко: В результате этой ничьей количество очков у обеих команд сравнялось — достигло по 31;
Места в таблице: По разнице мячей и дополнительным показателям «Андижан» остался на 9-й строчке турнирной таблицы, а «Динамо» прочно занимает 10-е место.
Протокол матча:
Суперлига. 25-й тур
«Динамо» — «Андижан» 1:1
Голы: Улугбек Абдуллаев 85 — Усманали Исманалиев 90+2.
Предупреждения: Тоиров 76, Холдорхонов 84.
«Динамо»: Неманов, Штефан, Амонов (Хайдаров, 55), Ходжимирзаев (Абдусаламов, 84), Думбуя, Джумабоев, Худойбердиев (Аванесян, 55), Урмонжонов (Абдуллаев, 65), Хайдаревич, Абдурахмонов, Сейтвелиев.
«Андижан»: Адхамов (Потапов, 46), Абдумаджидов, Гуломов, Иминов (Андроникашвили, 79), Чаласан, Тургунбоев (Холдорхонов, 46), Темиров, Исманалиев, Абдуманнопов, Тоиров, Турдимуродов (Каримов, 79).
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