«Динамо» и «Андижан» упустили победу на последних секундах матча

В одном из центральных матчей 25-го тура Суперлиги Узбекистана самаркандское «Динамо» принимало на своем поле клуб «Андижан» из долины. Судьба встречи решилась в последние минуты, и нервное, напряженное противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 1:1.

До окончания основного времени матча стороны ставили во главу угла осторожность, однако в последние 10 минут болельщики стали свидетелями настоящего футбольного триллера.

Взрыв в концовке и спасение на 90+2-й минуте

Кульминация матча наступила с приближением финального свистка арбитра:

85-я минута: Важный удар от Абдуллаева: Вышедший на замену Улугбек Абдуллаев на 85-й минуте точно поразил ворота «Андижана», приведя в восторг самаркандских болельщиков (1:0);

90+2-я минута: Ответ Исманалиева: Хозяева, торопившиеся оформить победу, допустили ошибку в обороне на последних секундах — Усманали Исманалиев на 2-й добавленной минуте восстановил равновесие и спас «орлов» от поражения (1:1);

Предупреждения и давление: В конце игры напряжение возросло, и арбитр наказал желтыми карточками футболистов «Андижана» Тоирова (76) и Холдорхонова (84).

Турнирная таблица: Равенство и соседство

Завоеванное одно очко оставило позиции обоих клубов в турнирной таблице практически без изменений:

Показатель в 31 очко: В результате этой ничьей количество очков у обеих команд сравнялось — достигло по 31 ;

Места в таблице: По разнице мячей и дополнительным показателям «Андижан» остался на 9-й строчке турнирной таблицы, а «Динамо» прочно занимает 10-е место.

Протокол матча:

Суперлига. 25-й тур

«Динамо» — «Андижан» 1:1