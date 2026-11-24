В полуфинале Кубка Узбекистана «Локомотив» обыграл «Андижан» со счетом 2:0 и завоевал путевку в финал. В основное время напряженного матча, прошедшего на нейтральном поле, счет открыт не был. Однако в дополнительное время столичная команда дважды поразила ворота соперника и оформила победу.

В первом тайме и в оставшиеся минуты основного времени команды имели ряд возможностей для взятия ворот. Но счет остался неизменным. Даже на 75-й минуте представитель «Андижана» Ашортия не смог реализовать пенальти.

Два удара «Локомотива» в дополнительное время

После того как в основное время победитель не был выявлен, команды продолжили борьбу в дополнительных таймах. На этом этапе «Локомотив» эффективно воспользовался своими моментами.

На 97-й минуте Мухаммадали Реимов открыл счет, выведя свою команду вперед. Спустя 11 минут, на 108-й минуте, Темурхужа Абдухоликов после передачи Жасура Яхшибоева забил второй гол.