«Андижан» не выдержал 120 минут: «Локомотив» вышел в финал
В полуфинале Кубка Узбекистана «Локомотив» обыграл «Андижан» со счетом 2:0 и завоевал путевку в финал. В основное время напряженного матча, прошедшего на нейтральном поле, счет открыт не был. Однако в дополнительное время столичная команда дважды поразила ворота соперника и оформила победу.
В первом тайме и в оставшиеся минуты основного времени команды имели ряд возможностей для взятия ворот. Но счет остался неизменным. Даже на 75-й минуте представитель «Андижана» Ашортия не смог реализовать пенальти.
Два удара «Локомотива» в дополнительное время
После того как в основное время победитель не был выявлен, команды продолжили борьбу в дополнительных таймах. На этом этапе «Локомотив» эффективно воспользовался своими моментами.
На 97-й минуте Мухаммадали Реимов открыл счет, выведя свою команду вперед. Спустя 11 минут, на 108-й минуте, Темурхужа Абдухоликов после передачи Жасура Яхшибоева забил второй гол.
Таким образом, «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0 и вышел в финал Кубка Узбекистана.
«Андижан» не реализовал пенальти
По ходу встречи игроки обеих команд получили предупреждения. В составе «Андижана» желтые карточки получили Тургунбоев на 90+4-й минуте и Абдуманнопов на 63-й минуте. У «Локомотива» на 49-й минуте был предупрежден Иванов.
Один из ключевых моментов матча произошел на 75-й минуте. «Андижан» получил право на пенальти, но Ашортия не смог реализовать этот шанс. Это привело к упущенной возможности открыть счет.
В финале Кубка «Локомотив» – «Навбахор»
После победы в полуфинале «Локомотив» получил право бороться за главный трофей Кубка Узбекистана. В финале соперником столичного клуба станет «Навбахор».
Решающий матч состоится 10 декабря на стадионе «Пахтакор». Теперь обе команды ждет одно из важнейших противостояний сезона.
Кубок Узбекистана. Полуфинал
«Андижан» – «Локомотив» — 0:2
Голы: Мухаммадали Реимов (97), Темурхужа Абдухоликов (108).
Предупреждения: Иванов (49), Абдуманнопов (63), Тургунбоев (90+4).
Нереализованный пенальти: Ашортия (75).
«Андижан»: Адамов, Абдумажидов, Андроникашвили, Чаласан, Тургунбоев, Темиров (Каримов, 102), Исмоналиев, Тоиров (Иминов, 90), Боаке, Сулаймонов (Турдимуродов, 70), Абдуманнопов (Ашортия, 69; Холдорхонов, 90).
«Локомотив»: Козлов, Туплиев (Нуруллаев, 68), Абдухоликов (Ибрагимов, 114), Иванов (Нишич, 68), Шушняр, Мирзаев, Кучеренко, Поёнов, Туропов (Реимов, 78), Зотеев (Мухаммадиев, 114), Яхшибоев.
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