«Динамо» на выезде забило 3 безответных мяча в ворота «Машъала»

·4·Спорт
«Динамо» на выезде забило 3 безответных мяча в ворота «Машъала»

В матче очередного тура Суперлиги Узбекистана самаркандский клуб «Динамо» отправился на выезд в Мубарек, где одержал крупную и уверенную победу над командой «Машъал». Встреча, прошедшая при полном доминировании самаркандцев и их результативных атаках, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Лидер «Динамо» Анвар Ходжимирзаев стал героем матча, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Хроника матча: 3 безответных удара самаркандцев

Голы и основные события встречи выглядели следующим образом:

  • Гол в первом тайме (16-я минута): Активно начавшие игру самаркандцы открыли счет уже на 16-й минуте — Жахонгирбек Абдусаломов удачно воспользовался удобной передачей Анвара Ходжимирзаева и отправил мяч в сетку ворот;

  • Активность во втором тайме (50-я минута): Вернувшись после перерыва с атакующим настроем, «Динамо» увеличило отрыв — на этот раз Анвар Ходжимирзаев лично нанес точный удар по воротам соперника;

  • Финальный удар (61-я минута): Спустя одиннадцать минут вышедший на замену Фирдавс Абдурахмонов довел счет до крупного и окончательно решил исход встречи — 0:3.

Протокол и составы

  • Суперлига

  • «Машъал» — «Динамо» 0:3

  • Голы: Жахонгирбек Абдусаломов (16), Анвар Ходжимирзаев (50), Фирдавс Абдурахмонов (61).

  • Предупреждения: Тухтасинов (40), Аскаров (49), Абдусаломов (54), Муйдинов (67), Жумабоев (72), Абдурахмонов (79).

Основные составы:

  • «Машъал»: Русанов, Акрамов, Тожиддинов, Абдураимов (Кучаров, 69), Ганихонов, Муйдинов, Ифеани (Рахимов, 69), Ярашев, Абдирахимов, Жовлиев (Стояновский, 69), Аскаров.

  • «Динамо»: Неманов, Штефан, Радаев, Жумабоев, Худойбердиев (Юлдошев, 57), Тухтасинов (Сейтвалиев, 57), Думбуя, Хайдаревич, Ходжимирзаев (Урмонджонов, 79), Абдусаломов (Абдурахмонов, 57), Амонов (Хайдаров, 73).

Эта яркая выездная победа послужит существенному улучшению позиций «Динамо» в турнирной таблице Суперлиги и поднимет настроение футболистов перед следующими турами.

Суперлига УзбекистанаДинамо СамаркандМашъал МубарекАнвар Ходжимирзаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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