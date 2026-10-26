Жертвуют ли чемпионат ради Кубка? Миржалол Касымов раскрыл правду
В драматическом матче в рамках чемпионата Узбекистана АГМК на своем поле принял борющийся изо всех сил за выживание в лиге «Коканд-1912» и с большим трудом одержал победу со счетом 2:1.
По окончании встречи главный тренер алмалыкцев Миржалол Касымов принял участие в пресс-конференции и, несмотря на важность завоеванных 3 очков, открыто критиковал показанную подопечными игру, их стремление поберечь силы, а также пассивность на поле.
«Снова драматичная игра, снова валидол»: Откровенное признание от Касымова
Наставник АГМК напомнил, что расслабленность команды при счете 1:0 могла обойтись очень дорого:
Ускользающее преимущество: «Самое главное — мы добыли три очка. Но снова драматичная игра, снова нервные минуты, снова валидол... При счете 1:0, если бы мы эффективно использовали свои моменты, счет был бы другим. Чуть не потеряли очки», — сказал Касымов;
Попадание под тактику соперника: Специалист критически оценил то, что вместо комбинационной игры и коротких пасов команда в первом тайме перешла на удобные для «Коканда» длинные передачи и проиграла борьбу за вторые мячи;
«Невозможно добиваться результатов без беготни»: Тренер подчеркнул, что даже когда соперник остался в меньшинстве, инициатива была упущена, и своими ошибками команда сама предоставила им шанс.
Полуфинал Кубка и Суперлига: Изменится ли подход?
На вопрос о том, может ли выход АГМК в полуфинал Кубка Узбекистана повлиять на матчи чемпионата, тренер дал твердый ответ:
Ошибка экономии сил: «Самое худшее — это когда мы перестаем выкладываться на поле под предлогом экономии сил. Сегодня во втором тайме это отчетливое проявилось. Кто-то проявил пассивность, позволил себе лишнюю свободу, и счет стал 1:1», — отметил наставник;
Ротация будет, но никакой пассивности: Касымов сообщил, что ротация состава будет проводиться с учетом имеющихся ресурсов, однако внимание к матчам чемпионата ни капли не снизится;
«Нужно играть даже ради одного болельщика»: Миржалол Касымов подчеркнул, что футбол в первую очередь предназначен для зрителей, и напомнил, что даже если на трибуну придет хотя бы один болельщик, команда обязана выкладываться изо всех сил.
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