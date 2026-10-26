Жертвуют ли чемпионат ради Кубка? Миржалол Касымов раскрыл правду

В драматическом матче в рамках чемпионата Узбекистана АГМК на своем поле принял борющийся изо всех сил за выживание в лиге «Коканд-1912» и с большим трудом одержал победу со счетом 2:1.

По окончании встречи главный тренер алмалыкцев Миржалол Касымов принял участие в пресс-конференции и, несмотря на важность завоеванных 3 очков, открыто критиковал показанную подопечными игру, их стремление поберечь силы, а также пассивность на поле.

«Снова драматичная игра, снова валидол»: Откровенное признание от Касымова

Наставник АГМК напомнил, что расслабленность команды при счете 1:0 могла обойтись очень дорого:

Ускользающее преимущество: «Самое главное — мы добыли три очка. Но снова драматичная игра, снова нервные минуты, снова валидол... При счете 1:0, если бы мы эффективно использовали свои моменты, счет был бы другим. Чуть не потеряли очки», — сказал Касымов;

Попадание под тактику соперника: Специалист критически оценил то, что вместо комбинационной игры и коротких пасов команда в первом тайме перешла на удобные для «Коканда» длинные передачи и проиграла борьбу за вторые мячи;

«Невозможно добиваться результатов без беготни»: Тренер подчеркнул, что даже когда соперник остался в меньшинстве, инициатива была упущена, и своими ошибками команда сама предоставила им шанс.

Полуфинал Кубка и Суперлига: Изменится ли подход?

На вопрос о том, может ли выход АГМК в полуфинал Кубка Узбекистана повлиять на матчи чемпионата, тренер дал твердый ответ: