Драма на 90+2-й минуте: АГМК обыграл «Коканд-1912» на своем поле и поднялся на 4-е место

В рамках 25-го тура Суперлиги Узбекистана матч между командами АГМК и «Коканд-1912», прошедший в Алмалыке, превратился в настоящий футбольный триллер. Судьба встречи решилась в добавленные арбитром последние минуты и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Этот успех позволил алмалыкцам подняться на важное место в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы.

Быстрый гол, удаление и кульминация на последних секундах

Встреча выдалась богатой на события и острые столкновения:

Точный удар Касымова: Уже на 22-й минуте матча Миржамол Касымов после передачи Абубакра Ризо Турдиалиева открыл счет, выведя хозяев вперед (1:0);

Красная карточка в конце первого тайма: На 45+4-й минуте игрок кокандцев Хакимов за грубость был удален с поля, и гости были вынуждены играть один тайм в меньшинстве;

Восстановление равновесия: Не сдавшийся несмотря на меньшинство «Коканд-1912» на 86-й минуте сравнял счет — вышедший на замену Эльбекжон Йулчиев отдал передачу, которую Шахрух Гадоев превратил в гол (1:1);

Решающий удар на 90+2-й минуте: Замена тренерского штаба АГМК принесла свои плоды: Сияваш Хакназари, вышедший на поле на 87-й минуте, на 90+2-й минуте поразил ворота соперника и принес своей команде драматичную победу (2:1).

Положение в турнирной таблице

Эти 3 очка оказали серьезное влияние на позиции команд по итогам сезона:

АГМК вошел в четверку: Подопечные Миржалола Касымова довели количество своих очков до 42 и поднялись на 4-ю строчку в таблице чемпионата;

Опасное положение «Коканда-1912»: Оставшись с 23 очками после поражения, клуб из долины остался в нижней части таблицы — на 14-м месте, не сумев оторваться от опасной зоны.

Протокол матча:

Суперлига. 25-тур

АГМК — «Коканд-1912» 2:1