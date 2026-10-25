Драма на 90+2-й минуте: АГМК обыграл «Коканд-1912» на своем поле и поднялся на 4-е место

·67·Спорт
Драма на 90+2-й минуте: АГМК обыграл «Коканд-1912» на своем поле и поднялся на 4-е место

В рамках 25-го тура Суперлиги Узбекистана матч между командами АГМК и «Коканд-1912», прошедший в Алмалыке, превратился в настоящий футбольный триллер. Судьба встречи решилась в добавленные арбитром последние минуты и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Этот успех позволил алмалыкцам подняться на важное место в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы.

Быстрый гол, удаление и кульминация на последних секундах

Встреча выдалась богатой на события и острые столкновения:

  • Точный удар Касымова: Уже на 22-й минуте матча Миржамол Касымов после передачи Абубакра Ризо Турдиалиева открыл счет, выведя хозяев вперед (1:0);

  • Красная карточка в конце первого тайма: На 45+4-й минуте игрок кокандцев Хакимов за грубость был удален с поля, и гости были вынуждены играть один тайм в меньшинстве;

  • Восстановление равновесия: Не сдавшийся несмотря на меньшинство «Коканд-1912» на 86-й минуте сравнял счет — вышедший на замену Эльбекжон Йулчиев отдал передачу, которую Шахрух Гадоев превратил в гол (1:1);

  • Решающий удар на 90+2-й минуте: Замена тренерского штаба АГМК принесла свои плоды: Сияваш Хакназари, вышедший на поле на 87-й минуте, на 90+2-й минуте поразил ворота соперника и принес своей команде драматичную победу (2:1).

Положение в турнирной таблице

Эти 3 очка оказали серьезное влияние на позиции команд по итогам сезона:

  • АГМК вошел в четверку: Подопечные Миржалола Касымова довели количество своих очков до 42 и поднялись на 4-ю строчку в таблице чемпионата;

  • Опасное положение «Коканда-1912»: Оставшись с 23 очками после поражения, клуб из долины остался в нижней части таблицы — на 14-м месте, не сумев оторваться от опасной зоны.

Протокол матча:

Суперлига. 25-тур

АГМК — «Коканд-1912» 2:1

  • Голы: Миржамол Касымов 22, Сияваш Хакназари 90+2 — Шахрух Гадоев 86.

  • Удаление: Хакимов 45+4 («Коканд-1912»).

  • АГМК: Абдунабиев, Касымов (Хакназари, 87), Папава (Саримсоков, 80), Ульмасалиев, Турдиалиев, Холмуродов (Пешич, 80), Собиржонов, Абдураззоков (Турсункулов, 80), Мукумжонов (Ахроров, 80), Сентоку, Каримов.

  • «Коканд-1912»: Давронов, Якубов, Салимов, Гвазава, Нимели, Хакимов, Акрамов (Сидиков, 59), Гуломов (Йулчиев, 81), Табатадзе (Маликжонов, 46), Уктамов (Гадоев, 54), Хасанов (Сохибжонов, 81).

Суперлига УзбекистанаАГМККоканд-1912Миржалол Касымов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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