Драма на 90+1-й минуте: АГМК вырвал победу у «Локомотива» на последних секундах

·74·Спорт
Драма на 90+1-й минуте: АГМК вырвал победу у «Локомотива» на последних секундах

В рамках 26-го тура Суперлиги Узбекистана в Ташкенте болельщикам была представлена настоящая футбольная драма. В бескомпромиссном поединке клуб АГМК, подопечные Мирджалола Касымова, гостили у «Локомотива» и на последних минутах вырвали волевую и важную победу со счетом 2:1.

Встреча с первых секунд и до финального свистка арбитра прошла на высоких скоростях и в условиях жесткой борьбы.

Быстрый старт и решающий удар на 90+1-й минуте

Начало игры стало холодным душем для хозяев поля:

  • Гол на 1-й минуте: Не успела пройти и первая минута матча, как Азиз Холмуродов поразил ворота соперника, выведя АГМК вперед;

  • Ответ «железнодорожников»: После пропущенного гола «Локомотив» бросился в атаку и на 11-й минуте получил право на пенальти. Опытный бомбардир Темурхужа Абдухоликов уверенно реализовал 11-метровый удар, сравняв счет — 1:1;

  • Суперпобеда Хакназари: В момент, когда казалось, что встреча завершится вничью, на 90+1-й добавленной арбитром минуте вышедший на замену Сияваш Хакназари замкнул передачу Али Абдурахмонова, принеся алмалыкцам ценные три очка.

Резкие изменения в турнирной таблице

После этой важной победы произошли изменения в верхней части турнирной таблицы:

  • АГМК: Команда довела количество своих очков до 45 и поднялась на 4-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги;

  • «Локомотив»: Потеряв очки на своем поле, столичный клуб остался на 7-м месте с 40 очками.

Протокол матча:

  • Суперлига. 26-й тур

  • «Локомотив» — АГМК 1:2

  • Голы: Темурхужа Абдухоликов 11 (пен.) — Азиз Холмуродов 1, Сияваш Хакназари 90+1.

  • Предупреждения: Ислом Турдиалиев 60, Сардор Каримов 88, Сардор Мирзаев 90+1.

Составы:

  • «Локомотив»: Козлов, Туплиев (Абраев, 71), Абдухоликов, Шушняр, Мирзаев, Кучеренко, Поёнов, Туропов (Реимов, 80), Зотеев, Нишич, Яхшибоев (Шодибоев, 71).

  • АГМК: Абдунабиев, Касымов (Хакназари, 65), Папава, Улмасалиев, Турдиалиев (Ахмадалиев, 65), Холмуродов (Абдураззаков, 65), Собиржонов (Турсункулов, 85), Мукумжонов, Сентоку, Каримов, Пешич.

Суперлига УзбекистанаАГМКЛокомотив ТашкентМирджалол Касымов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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