В рамках 29-го тура Суперлиги Узбекистана «Коканд-1912» принимал на своем поле команду «Хорезм» и уступил со счетом 0:2. Героем встречи в составе гостей стал Рафаэль Тавареш.

Детали встречи и важные моменты

Хотя в первом тайме ворота остались в неприкосновенности, во второй половине игры гости эффективно воспользовались своими шансами:

60-я минута (0:1): Рафаэль Тавареш точным ударом открыл счет.

80-я минута (0:2): После передачи вышедшего на замену Максима Ширяева, Тавареш забил еще раз, оформив дубль и окончательно решив исход матча.

Изменения в турнирной таблице

После этой важной победы положение команд в таблице Суперлиги приняло следующий вид:

Команда Очки после 29-го тура Место в турнирной таблице «Хорезм» 30 очков поднялся на 13-е место «Коканд-1912» 24 очка остался на 15-й строчке

Протокол матча

Суперлига. 29-й тур «Коканд-1912» — «Хорезм» 0:2

Голы: Рафаэль Тавареш (60, 80).

Предупреждения: Хамиджонов (51), Тоштемиров (65), Ахроров (71), Табатадзе (90+2).

Состав «Коканда-1912»: Давронов, Тоштемиров (Акрамов, 75), Якубов, Гвазава (Сидиков, 68), Хусанов (Табатадзе, 75), Нимели, Сохибжонов (Гадоев, 68), Пазилдинов, Маликжонов, Гиоргадзе, Уктамов (Хасанов, 68).

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Состав «Хорезма»: Эргашев, Отахонов, Музаффаров (Абдухаликов, 90+2), Азимов (Абдухамидов, 46), Тавареш (Султанов, 90+2), Ортикбоев, Хамиджонов (Ширяев, 75), Ром, Пирмухаммадов, Ахроров, Сабино (Бекчанов, 82).

Как вы считаете, сможет ли «Коканд-1912» в последних турах исправить ситуацию и набрать достаточно очков, чтобы сохранить прописку в Суперлиге?

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