Что открыл Миржалол Касымов на пресс-конференции после счета 2:2?

После драматичного и упорного противостояния в рамках 23-го тура Суперлиги Узбекистана между АГМК и «Навбахором» (2:2) главный тренер алмалыкцев Миржалол Касымов принял участие в пресс-конференции. Опытный специалист открыто проанализировал накал страстей в матче, упущенную на последних секундах победу, два назначенных в ворота его команды пенальти, а также главные недостатки коллектива.

Наставник признал, что команда боролась до конца, но при этом не скрывал своего сильного разочарования из-за неразберихи при стандартных положениях.

«В конце концов 2:2 — это история, но мы остались без полноценных трех очков»

Миржалол Касымов отметил, что встреча стала настоящим праздником для болельщиков, однако для тренерского штаба упущенная победа приобрела горький оттенок:

Зрелищный поединок: «Все ждали этой игры. Матчи с “Навбахором” всегда получаются интересными. Получилось быстро, упорно. Это уже история, конец года близко, а до завершения чемпионата осталось немного. Таких интриг будет еще немало»;

Удовлетворение и недовольство: Если тренера порадовало то, что парни бились изо всех сил до последней минуты, то отсутствие главной цели — завоевания полных трех очков — было отмечено как неудовлетворительный аспект.

Реакция на ошибку Аброра Каримова, приведшую к двум пенальти

На вопрос журналистов о том, что молодой футболист Аброр Каримов стал причиной назначения двух пенальти в свои ворота, тренер дал беспристрастный и воспитательный ответ:

Молодость и урок: «Закон для всех один. Он молод, через такие игры он и закаляется, и становится сильнее. Он должен набраться опыта в таких ситуациях и сделать правильные выводы»;

Цепь ошибок в обороне: Касымов пояснил, что в эпизоде с первым пенальти Асадбек Собиржонов сыграл неправильно, а Аброр в момент, когда мяч не шел в ворота, должен был играть ближе параллельно, без лишнего касания соперника;

Железное правило: «Если в следующем матче он сделает то же самое, тогда мы поговорим иначе. Не зря когда-то говорили: хороший защитник позволяет обыграть себя один раз, но не во второй».

«На стандартах они просто пялятся на мяч»: Реализация моментов и упущенное чемпионство

На претензию журналистов о том, ведется ли работа над реализацией моментов в завершении атак, Касымов отреагировал в своем стиле — резко и эмоционально:

Труд на тренировках: «Тогда и вы ходите на тренировки каждый день! Мы всегда над этим работаем. Труд воплощается в реальность только тогда, когда забивается гол в ворота, за создание самого момента очки не дают»;

Неразбериха при стандартах: «Мы пропустили гол со стандарта, это была несложная ситуация. Нельзя терять концентрацию. В предматчевой установке четко говорится, против кого играть персонально. Выполни свою работу на отлично! На стандартах они просто пялятся на мяч, и часто это подводит нас. В Джизаке была точно такая же ситуация»;

Горький вывод о чемпионстве: «Вернемся к августу: мы должны были показывать лучший результат в матчах с “Насафом”, “Динамо”, в Бухаре. Если бы мы полностью реализовали созданные моменты, мы бы уже стали чемпионами».

Данное заявление Миржалола Касымова показывает, что в АГМК глубоко осознают, насколько дорого обошлась каждая упущенная возможность в борьбе за самые высокие места турнирной таблицы по итогам сезона.