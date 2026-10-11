Что открыл Миржалол Касымов на пресс-конференции после счета 2:2?

·58·Спорт
Что открыл Миржалол Касымов на пресс-конференции после счета 2:2?

После драматичного и упорного противостояния в рамках 23-го тура Суперлиги Узбекистана между АГМК и «Навбахором» (2:2) главный тренер алмалыкцев Миржалол Касымов принял участие в пресс-конференции. Опытный специалист открыто проанализировал накал страстей в матче, упущенную на последних секундах победу, два назначенных в ворота его команды пенальти, а также главные недостатки коллектива.

Наставник признал, что команда боролась до конца, но при этом не скрывал своего сильного разочарования из-за неразберихи при стандартных положениях.

«В конце концов 2:2 — это история, но мы остались без полноценных трех очков»

Миржалол Касымов отметил, что встреча стала настоящим праздником для болельщиков, однако для тренерского штаба упущенная победа приобрела горький оттенок:

  • Зрелищный поединок: «Все ждали этой игры. Матчи с “Навбахором” всегда получаются интересными. Получилось быстро, упорно. Это уже история, конец года близко, а до завершения чемпионата осталось немного. Таких интриг будет еще немало»;

  • Удовлетворение и недовольство: Если тренера порадовало то, что парни бились изо всех сил до последней минуты, то отсутствие главной цели — завоевания полных трех очков — было отмечено как неудовлетворительный аспект.

Реакция на ошибку Аброра Каримова, приведшую к двум пенальти

На вопрос журналистов о том, что молодой футболист Аброр Каримов стал причиной назначения двух пенальти в свои ворота, тренер дал беспристрастный и воспитательный ответ:

  • Молодость и урок: «Закон для всех один. Он молод, через такие игры он и закаляется, и становится сильнее. Он должен набраться опыта в таких ситуациях и сделать правильные выводы»;

  • Цепь ошибок в обороне: Касымов пояснил, что в эпизоде с первым пенальти Асадбек Собиржонов сыграл неправильно, а Аброр в момент, когда мяч не шел в ворота, должен был играть ближе параллельно, без лишнего касания соперника;

  • Железное правило: «Если в следующем матче он сделает то же самое, тогда мы поговорим иначе. Не зря когда-то говорили: хороший защитник позволяет обыграть себя один раз, но не во второй».

«На стандартах они просто пялятся на мяч»: Реализация моментов и упущенное чемпионство

На претензию журналистов о том, ведется ли работа над реализацией моментов в завершении атак, Касымов отреагировал в своем стиле — резко и эмоционально:

  • Труд на тренировках: «Тогда и вы ходите на тренировки каждый день! Мы всегда над этим работаем. Труд воплощается в реальность только тогда, когда забивается гол в ворота, за создание самого момента очки не дают»;

  • Неразбериха при стандартах: «Мы пропустили гол со стандарта, это была несложная ситуация. Нельзя терять концентрацию. В предматчевой установке четко говорится, против кого играть персонально. Выполни свою работу на отлично! На стандартах они просто пялятся на мяч, и часто это подводит нас. В Джизаке была точно такая же ситуация»;

  • Горький вывод о чемпионстве: «Вернемся к августу: мы должны были показывать лучший результат в матчах с “Насафом”, “Динамо”, в Бухаре. Если бы мы полностью реализовали созданные моменты, мы бы уже стали чемпионами».

Данное заявление Миржалола Касымова показывает, что в АГМК глубоко осознают, насколько дорого обошлась каждая упущенная возможность в борьбе за самые высокие места турнирной таблицы по итогам сезона.

Миржалол КасымовАГМКНавбахор23-й тур
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

АГМК выступил с заявлением по поводу резонансных эпизодов в матче с «Навбахором»АГМК выступил с заявлением по поводу резонансных эпизодов в матче с «Навбахором»Сегодня 21:01Матч АГМК и «Навбахора» завершился «супердрамой»...Матч АГМК и «Навбахора» завершился «супердрамой»...Сегодня 19:33«Мы заслуженно победили»: Мирджалол Касымов раскрыл секрет волевой победы в Заамине«Мы заслуженно победили»: Мирджалол Касымов раскрыл секрет волевой победы в Заамине21 сентября 06:42«4-минутное чудо в Джизаке»: АГМК волевым путем одолел «Согдиану»!«4-минутное чудо в Джизаке»: АГМК волевым путем одолел «Согдиану»!20 сентября 22:20АГМК в нервном матче вырвал победу у «Хорезма» — команда Касымова в четвертьфиналеАГМК в нервном матче вырвал победу у «Хорезма» — команда Касымова в четвертьфинале16 сентября 20:53После вчерашнего поражения Миржалол Касымов: «Линию VAR провели задом наперед, это очень позорно!»После вчерашнего поражения Миржалол Касымов: «Линию VAR провели задом наперед, это очень позорно!»10 сентября 06:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове