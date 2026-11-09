Мирджалол Касымов рассказал о драматичном поражении в Фергане, тактике и Лиге чемпионов АФК

·49·Спорт
Мирджалол Касымов рассказал о драматичном поражении в Фергане, тактике и Лиге чемпионов АФК
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  • В 21-м туре Суперлиги команда АГМК потерпела поражение от «Нефтчи» в Фергане со счетом 1:2.
  • Главный тренер Мирджалол Касымов подчеркнул, что причиной поражения стало неумение воспользоваться созданными выгодными ситуациями и закон футбола «не забиваешь ты — забивают тебе».
  • Специалист отметил, что команда действовала по схеме 4-2-3-1, и указал, что будущее Ивана Пешича будет решено с руководством клуба.

После центрального и драматичного противостояния между клубами «Нефтчи» и АГМК (2:1) в рамках Суперлиги в Фергане, главный тренер алмалыкчан Мирджалол Касымов принял участие в пресс-конференции.

Опытный специалист поделился своим мнением об анализе матча, прошедшего в открытой и напряженной борьбе, упущенной победе, стопроцентных моментах, будущем легионера Ивана Пешича, а также об участии узбекских клубов в Лиге чемпионов АФК (Элит).

«Не забиваешь ты — забивают тебе»: почему был проигран матч в Фергане?

Мирджалол Касымов открыто признал, что причиной поражения стало неумение реализовать созданные по ходу встречи моменты:

  • Упущенные возможности: Уже в первом тайме АГМК имел четыре стопроцентных голевых момента (3 у Абубакира Ризо Турдиалиева и 1 у Папавы). Однако сейвы голкипера «Нефтчи» Ботирали Эргашева придали сопернику психологическое преимущество;

  • Сложность в простых ситуациях: «Самое сложное в футболе — играть просто. Азиз Холмухамедов вышел один на один, рядом были открыты два партнера по команде. Если бы он отдал пас товарищу, судьба игры была бы решена. Мы не забили, а в следующей атаке забили они. Это главный закон футбола», — сказал Касымов;

  • Точность по тактике: Опровергнув предположения о том, что команда играла в 5 защитников, он отметил, что команда действовала по схеме 4-2-3-1 в атакующем стиле.

Игра против «автобуса» и вопрос Ивана Пешича

На пресс-конференции также были затронуты вопросы тактических взглядов и главных звезд в составе:

  • Трудности против оборонительного футбола: По словам наставника, гораздо удобнее играть против соперника, который показывает открытый футбол. Когда команды «ставят автобус» и закрываются в обороне, находить свободные зоны и взламывать защиту становится в несколько раз сложнее;

  • Будущее Ивана Пешича: С долей шутки он прокомментировал, что контракт хорватского футболиста действует до конца года, а решение о его дальнейшей судьбе будут принимать сам игрок и руководство клуба.

Лига чемпионов АФК (Элит): «Чем больше квот мы получим, тем я буду счастливее»

Мирджалол Касымов выразил надежду на выход из группы «Нефтчи» и «Пахтакора», участвующих в престижном континентальном турнире — Лиге чемпионов АФК (Элит):

  • «Это лицо не только Ташкента или Ферганы, но и всего узбекского футбола. Чем больше очков они наберут и чем больше увеличат квоты для нашей страны на международной арене, тем большим достижением это будет для всех нас», — заключил тренер.

Мирджалол КасымовНефтчиАГМКСуперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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