В городе Алмалык состоялся очередной матч 28-го тура Суперлиги Узбекистана. Местная команда АГМК принимала на своем поле навоийский «Кызылкум» и уступила со счетом 0:1.

На протяжении основного времени матча ворота оставались в неприкосновенности. Однако замена, проведенная тренерским штабом гостей на 88-й минуте, решила исход встречи: вышедший на поле вместо Отабека Джуракузиева Роман Папарига всего через три минуты — на 90+1-й минуте, добавленной арбитром, — поразил ворота хозяев и принес своей команде победу.

Ситуация в турнирной таблице

После этого результата «горняки» с 45 очками остались на 5-й строчке турнирной таблицы (ранее «Локомотив», обыгравший «Пахтакор», поднялся на 4-е место с 46 очками). «Золотоискатели», добывшие ценную выездную победу, довели количество своих очков до 38 и поднялись на 8-е место.

Показатели АГМК «Кызылкум» Итоговый счет 0 1 Автор гола — Роман Папарига (90+1') Место в таблице 5-е место (45 очков) 8-е место (38 очков)

Протокол матча и составы

Суперлига. 28-й тур. АГМК — «Кызылкум» 0:1. Гол: Роман Папарига (90+1).

АГМК: 35. Джавохир Ильясов, 4. Мирджамол Касымов (21. Хазрат Турсункулов, 60), 5. Гиорги Папава, 6. Авазбек Улмасалиев (8. Абубакр Ризо Турдиалиев, 46), 7. Дилшод Ахмадалиев, 9. Азиз Холмуродов (88. Сияваш Хакназари, 60), 10. Асадбек Собиржонов, 17. Нодир Абдураззаков (77. Иван Пешич, 60), 22. Саидафзалхон Ахроров (19. Ахмадулло Мукумжонов, 72), 28. Арихиро Сентоку, 44. Аброр Каримов.

«Кызылкум»: 1. Фарход Рахматов, 4. Илхом Вахобов (47. Руслан Розиев, 46), 7. Файзуллобек Джуманкузиев, 8. Шахзод Рахматуллаев (77. Диёр Рахматиллаев, 46), 9. Шахзод Туропов, 10. Ислом Кенжабоев (18. Аббосбек Абдугаффаров, 65), 15. Никола Кумбурович (23. Самандар Шукуруллаев, 26), 40. Нодирхон Нематхонов, 44. Гиёсжон Ризакулов, 70. Дуглас Майкон, 88. Отабек Джуракузиев (97. Роман Папарига, 88).

Как вы считаете, что стало причиной этого неожиданного поражения АГМК на своем поле и сможет ли «Кызылкум» завершить сезон в восьмерке сильнейших? Оставляйте свои мнения в комментариях!