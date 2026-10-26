Сегодня в Лондоне объявят обладателей «Золотого мяча»

·50·Спорт
Сегодня в Лондоне объявят обладателей «Золотого мяча»

Сегодня, 26 октября, состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» 2026 года. Торжественное мероприятие пройдет в театре Лондон Палладиум в Лондоне. В этом году исполняется 70 лет со дня учреждения этой престижной индивидуальной награды в мире футбола.

Впервые в истории церемония пройдет в столице Великобритании. Лондон был выбран местом проведения в честь первого обладателя награды — английского футболиста сэра Стэнли Мэттьюза.

Ведущими мероприятия станут бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри и спортивная ведущая Кейт Скотт. Церемония на красной дорожке начнется в 23:00 по ташкентскому времени. Основная церемония награждения стартует 27 октября в 01:00. Информация об этом была опубликована на официальном сайте УЕФА и самой премии.

В ходе вечера будут определены обладатели «Золотого мяча» среди мужчин и женщин, лучшие молодые футболисты, вратари, тренеры, нападающие, а также лучшие клубы года. Кроме того, своего обладателя найдет премия Сократеса, вручаемая футболистам за поддержку важных общественных инициатив.

В число номинантов на звание лучшего молодого футболиста года вошли Керим Алайбегович, Айюб Буадди, Пау Кубарси, Ян Диоманде, Леннарт Карл, Эли Жуниор Круппи, Ламин Ямаль, Йохан Манзамби, Ибрагим Маза и Уоррен Заир-Эмери.

На звание лучшего тренера года среди мужчин претендуют Микель Артета, Луис де ла Фуэнте, Унаи Эмери, Венсан Компани и Луис Энрике.

На главную награду вечера — «Золотой мяч-2026» среди мужчин — номинированы 30 футболистов. Среди них такие звезды, как Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Родри и Винисиус Жуниор.

Список футболистов-мужчин, номинированных на премию Ballon d'Or.

В 2025 году «Золотой мяч» среди мужчин получил Усман Дембеле, а среди женщин — Айтана Бонмати. Победители этого года станут известны на церемонии в Лондоне.

Золотой мячФутболЛондонУЕФА
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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