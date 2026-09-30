Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал дело Манчестер Сити

·3·Спорт
Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал дело Манчестер Сити

Президент клуба Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи сдержанно прокомментировал дело Манчестер Сити, признанного виновным в нарушении финансовых правил Английской Премьер-лиги. Катарский функционер в своем статусе председателя Ассоциации европейских клубов (ЭКА) воздержался от осуждения английского клуба, сообщает источник иксбт.ком. Об этом также передает Goal.com сообщает об этом.

Ранее английский футбол был потрясен сенсационной новостью о том, что клуб Манчестер Сити проиграл в суде по делу о 115 обвинениях в финансовых нарушениях. Расследования показали, что в период после покупки клуба группой Абу Дхаби Унитед Груп он скрывал операционные расходы и искусственно завышал доходы от спонсорских контрактов.

Эти действия позволили клубу обойти ограничения на расходы УЕФА и Премьер-лиги, а также получить несправедливое конкурентное преимущество. После этого руководство Манчестер Сити твердо заявило о намерении подать апелляцию на данное решение, и на данный момент никаких официальных санкций со стороны Премьер-лиги применено не было.

Заявление в Копенгагене и правовые процессы

Выступая на 33-й Генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов в столице Дании Копенгагене, глава Пари Сен-Жермен занял нейтральную позицию. Обращаясь к делегатам, он призвал набраться терпения до завершения всех правовых процедур.

«Во-первых, мы здесь не для того, чтобы обсуждать то, по чему еще не принято окончательное решение. Во-вторых, мы собрались здесь, чтобы помогать и поддерживать друг друга», — подчеркнул Нассер Аль-Хелаифи. По его словам, хотя он не юрист, он понимает, что любая сторона имеет право на подачу апелляции, и это еще не окончательная точка в деле.

Он также добавил, что оценка ситуации не входит в их компетенцию. «Мы не судьи, и это внутреннее дело английского клуба, посмотрим, к чему приведет этот процесс», — сказал президент Пари Сен-Жермен.

Ферран Сориано и вклад клуба

В своей речи Нассер Аль-Хелаифи также высоко оценил заслуги генерального директора Манчестер Сити Феррана Сориано, который работает в совете директоров ЭКА. Он отметил, что Сориано является большим активом для совета и привносит огромную ценность в организацию благодаря своим глубоким знаниям.

«Его карьера просто великолепна, и Манчестер Сити также сделал много позитивного для футбола. Однако мы не судьи и не находимся в позиции, чтобы выносить оценки», — заключил Нассер Аль-Хелаифи.

Пари Сен-ЖерменМанчестер СитиПремьер-лигаНассер Аль-ХелаифиУЕФА
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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