Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован за уход из расположения сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение команды после серьезного конфликта с главным тренером. Как сообщает ESPN, опытный нападающий, выразив недовольство тем, что остался в запасе на матч против Норвегии, рискует получить дисквалификацию сроком до шести месяцев согласно правилам футбольной федерации страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

События в Копенгагене обнажили напряженность внутри команды. Во вторник в матче Криштиану Роналду не вышел на поле, что привело к острой перепалке между футболистом и главным тренером. На предматчевой пресс-конференции тренер твердо защищал свои решения, открыто заявив, что статус игрока не влияет на его правила.

Жесткая позиция тренера и возникший конфликт

На пресс-конференции главный тренер подчеркнул, что в команде любые решения принимает только он, и никто из игроков или президента не может изменить его мнение. Он заявил, что будет выпускать игрока на поле только при необходимости, в противном случае оставляя его в запасе. После этого заявления ситуация еще больше обострилась.

Недовольный этим заявлением тренера, опытный нападающий отказался участвовать в тренировке, которая проходила в среду на стадионе «Паркен». После этого он провел переговоры с президентом Португальской футбольной федерации (ФПФ) Педру Проэнсой и в скором времени полностью покинул лагерь сборной.

Дисциплинарные правила федерации и риски

Согласно правилам дисциплинарного комитета ФПФ, любой футболист, покинувший мероприятия, тренировки или матчи национальной команды без уважительной причины, подлежит строгому наказанию. В регламенте федерации существуют четкие пункты, предусматривающие серьезные санкции в отношении профессиональных игроков.

Согласно правилам, футболист, самовольно покинувший расположение сборной, может быть отстранен от всех соревнований на срок от одного до шести месяцев. Также предусмотрен штраф для профессионального игрока в размере от 500 до 1000 евро.

На данный момент Португальская футбольная федерация выпустила лишь краткое официальное заявление об изменениях в составе, включая возвращение в группу Жоау Феликса, а также информацию о том, что Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду не участвовали в тренировках. Врачи и официальные лица продолжают переговоры по урегулированию ситуации.