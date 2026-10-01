Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован за уход из расположения сборной Португалии

·38·Спорт
Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован за уход из расположения сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение команды после серьезного конфликта с главным тренером. Как сообщает ESPN, опытный нападающий, выразив недовольство тем, что остался в запасе на матч против Норвегии, рискует получить дисквалификацию сроком до шести месяцев согласно правилам футбольной федерации страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

События в Копенгагене обнажили напряженность внутри команды. Во вторник в матче Криштиану Роналду не вышел на поле, что привело к острой перепалке между футболистом и главным тренером. На предматчевой пресс-конференции тренер твердо защищал свои решения, открыто заявив, что статус игрока не влияет на его правила.

Жесткая позиция тренера и возникший конфликт

На пресс-конференции главный тренер подчеркнул, что в команде любые решения принимает только он, и никто из игроков или президента не может изменить его мнение. Он заявил, что будет выпускать игрока на поле только при необходимости, в противном случае оставляя его в запасе. После этого заявления ситуация еще больше обострилась.

Недовольный этим заявлением тренера, опытный нападающий отказался участвовать в тренировке, которая проходила в среду на стадионе «Паркен». После этого он провел переговоры с президентом Португальской футбольной федерации (ФПФ) Педру Проэнсой и в скором времени полностью покинул лагерь сборной.

Дисциплинарные правила федерации и риски

Согласно правилам дисциплинарного комитета ФПФ, любой футболист, покинувший мероприятия, тренировки или матчи национальной команды без уважительной причины, подлежит строгому наказанию. В регламенте федерации существуют четкие пункты, предусматривающие серьезные санкции в отношении профессиональных игроков.

Согласно правилам, футболист, самовольно покинувший расположение сборной, может быть отстранен от всех соревнований на срок от одного до шести месяцев. Также предусмотрен штраф для профессионального игрока в размере от 500 до 1000 евро.

На данный момент Португальская футбольная федерация выпустила лишь краткое официальное заявление об изменениях в составе, включая возвращение в группу Жоау Феликса, а также информацию о том, что Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду не участвовали в тренировках. Врачи и официальные лица продолжают переговоры по урегулированию ситуации.

Криштиану РоналдуПортугалияФутболУЕФАДисквалификация
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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