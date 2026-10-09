Союз европейских футбольных ассоциаций сделал заявление о смене президента ФИФА

·35·Спорт
Союз европейских футбольных ассоциаций сделал заявление о смене президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам конгресса в столице Германии Берлине выступил с громким и беспрецедентно резким заявлением. Организация вместе практически со всеми национальными ассоциациями континента объявила о полной утрате доверия к действующему руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и пришла к единому мнению о необходимости коренного реформирования организации.

Лидеры европейского футбола открыто заявляют, что пришло время менять не только систему, но и высшее руководство организации.

Единый фронт и оставшийся в одиночестве Азербайджан: Кто недоволен?

По итогам переговоров в Берлине европейская футбольная семья продемонстрировала единство, однако было зафиксировано лишь одно исключение:

  • Единство Европы: УЕФА и все национальные ассоциации континента, в последние месяцы требовавшие необходимости кардинальных перемен, одобрили четкий план действий по реформированию ФИФА;

  • Лишь один голос против: Эту инициативу по всему континенту не поддержала только одна организация — Ассоциация футбола Азербайджана;

  • Обсуждения не прекращаются: В официальном заявлении УЕФА отмечается, что консультации по будущей судьбе и новому руководству ФИФА будут активно продолжаться.

«Нужен не управленец, а настоящий лидер»: Политические требования к ФИФА

Руководители европейского футбола подчеркнули, что нынешняя система перестала служить интересам футбола:

  • Доверие утрачено: В заявлении подчеркивается, что доверие национальных ассоциаций к нынешнему руководству ФИФА полностью исчерпано и нельзя ограничиваться лишь институциональными реформами;

  • Критерии для нового лидера: Во главе ФИФА обязательно должен встать новый руководитель с глубокими корнями в футбольном мире, способный объединить всех, вызывающий уважение и доверие в различных регионах, преданный принципам независимости и честности;

  • «Не управленец, а лидер»: Было указано, что должен быть избран не просто административный контролер организации, а истинный лидер со стратегическим видением.

Ультиматум и пакет реформ: Чего требует УЕФА?

В документе, приложенном к официальному заявлению, был обнародован список четких и жестких требований к ФИФА:

  • Распределение полномочий и сила Совета: Все решения должны приниматься не в узком кругу, а через Совет ФИФА, роль которого должна быть усилена;

  • Конец личным интересам: Использование административных и финансовых ресурсов Международной федерации футбола в личных или предвыборных целях должно быть строго запрещено;

  • Прекращение принятия односторонних решений: Было потребовано прекратить практику принятия односторонних решений по календарю глобальных игр и соревнований без учета мнения континентов и национальных лиг;

  • Оптимизация комитетов: Деятельность неэффективных комитетов должна быть пересмотрена, и должны остаться только те звенья, которые имеют четкие цели и реальную практическую ценность.

Этот масштабный демарш Европы свидетельствует о начале крупного раскола и нового политического кризиса в управлении международным футболом. Ответ руководства ФИФА на эти требования может в ближайшие годы изменить архитектуру мирового футбола.

УЕФАФИФААзербайджанская футбольная федерацияБерлинский конгресс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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