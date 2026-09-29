Международная федерация футбола (ФИФА) выдвинула серьезные обвинения против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в федеральном суде США. По мнению представителей организации, руководство европейского футбола начало кампанию по распространению заведомо ложной информации с целью повлиять на предстоящие президентские выборы и подорвать авторитет организации. Это противостояние примечательно тем, что оно серьезно дестабилизирует баланс на самом высоком уровне мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным агентства Reuters, в документах, представленных в окружной суд штата Флорида, ФИФА резко отреагировала на эти обвинения. В прошлом месяце УЕФА пригрозил возбуждением уголовного дела в Швейцарии против президента ФИФА Джанни Инфантино, потребовав предоставить доказательства по отмененному проекту ФИФА Форвард Энтерприсе (ФФЭ). Руководство УЕФА обвинило Инфантино в продвижении заниженного предложения в личных интересах и в «преступном управлении».

Финансовые споры и правовые разбирательства

ФИФА, в свою очередь, категорически отвергла эти претензии, назвав их частью стратегии целенаправленного преследования. Юристы организации подчеркнули, что изучение проекта частных инвестиций не является секретным планом, а входит в число организационных задач. Также было добавлено, что европейская организация намеренно неверно интерпретирует финансовую структуру предложения ФФЭ.

Изначально разногласия возникли по вопросу оценки финансовых показателей. В то время как УЕФА утверждал, что проект был намеренно занижен до 20 миллиардов долларов, ФИФА заявила, что критики путают стоимость акций со стоимостью общего предприятия. Сообщается, что общая стоимость предприятия превысила 30 миллиардов долларов.

Предвыборное политическое давление

В документах, представленных в суд, ФИФА назвала действия своих европейских коллег предвыборными политическими играми. Организация решительно осудила попытки подорвать репутацию Джанни Инфантино:

УЕФА без каких-либо оснований утверждает, что президент преследовал личные интересы;

Все финансовые предложения требовали полного согласия 211 ассоциаций-членов;

Подача иска непосредственно перед выборами наглядно показывает, что это политическое давление.

ФИФА обратилась в суд с требованием остановить попытки УЕФА получить доступ к секретным документам и положить конец распространению ложных заявлений. Данный конфликт еще больше обострил отношения между ведущими организациями мирового футбола.