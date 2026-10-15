Объявлены 4 кандидата на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полностью завершились матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в обновленном формате. По итогам этого тура, богатого на результативные и напряженные противостояния, пресс-служба УЕФА объявила четверку официальных претендентов на звание лучшего игрока недели.

За это престижное индивидуальное признание турнира на этот раз борются представители грандов континента и команд, ставших сюрпризом тура.

Герои недели: Кто в каком матче блеснул?

В список кандидатов вошли следующие четыре звезды, сыгравшие главную роль в голах своих клубов:

Николо Трезольди («Брюгге»): Проявил настоящие героические качества в драматичном противостоянии с итальянским «Интером» (4:3), оформил хет-трик и принес своей команде сенсационную победу;

Брэдли Барколя («Ливерпуль»): Забил 3 гола в ворота соперника в крупной победе над ЛАСК со счетом 6:3 и оформил свой первый хет-трик в турнире;

Ламин Ямаль («Барселона»): Мастерски организовывал атаки в матче против турецкого «Галатасарай» (в тексте — «Галатасарай») (4:1) и стал автором двух результативных передач (ассистов) партнерам;

Харри Кейн («Бавария»): Дважды поразил ворота соперника и оформил дубль в бескомпромиссном матче против «Викинга», завершившемся вничью со счетом 3:3.

Как определяется победитель?

Имя лучшего игрока недели решится на основе непосредственного выбора болельщиков: