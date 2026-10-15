Объявлены 4 кандидата на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

·50·Спорт
Объявлены 4 кандидата на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полностью завершились матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в обновленном формате. По итогам этого тура, богатого на результативные и напряженные противостояния, пресс-служба УЕФА объявила четверку официальных претендентов на звание лучшего игрока недели.

За это престижное индивидуальное признание турнира на этот раз борются представители грандов континента и команд, ставших сюрпризом тура.

Герои недели: Кто в каком матче блеснул?

В список кандидатов вошли следующие четыре звезды, сыгравшие главную роль в голах своих клубов:

  • Николо Трезольди («Брюгге»): Проявил настоящие героические качества в драматичном противостоянии с итальянским «Интером» (4:3), оформил хет-трик и принес своей команде сенсационную победу;

  • Брэдли Барколя («Ливерпуль»): Забил 3 гола в ворота соперника в крупной победе над ЛАСК со счетом 6:3 и оформил свой первый хет-трик в турнире;

  • Ламин Ямаль («Барселона»): Мастерски организовывал атаки в матче против турецкого «Галатасарай» (в тексте — «Галатасарай») (4:1) и стал автором двух результативных передач (ассистов) партнерам;

  • Харри Кейн («Бавария»): Дважды поразил ворота соперника и оформил дубль в бескомпромиссном матче против «Викинга», завершившемся вничью со счетом 3:3.

Объявлены 4 кандидата на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Как определяется победитель?

Имя лучшего игрока недели решится на основе непосредственного выбора болельщиков:

  • Процесс голосования: Победитель будет объявлен по итогам общенародного голосования, проходящего на официальном сайте УЕФА;

  • Календарь следующих матчей: Матчи следующего, 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут после короткого перерыва 20 и 21 октября.

Лига чемпионов УЕФАУЕФАНиколо ТрезольдиБрэдли Барколя
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Союз европейских футбольных ассоциаций сделал заявление о смене президента ФИФАСоюз европейских футбольных ассоциаций сделал заявление о смене президента ФИФА9 октября 07:51Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован за уход из расположения сборной ПортугалииКриштиану Роналду может быть дисквалифицирован за уход из расположения сборной Португалии1 октября 11:18Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал дело Манчестер СитиНассер Аль-Хелаифи прокомментировал дело Манчестер Сити30 сентября 16:34Конфликт между ФИФА и УЕФА дошел до суда СШАКонфликт между ФИФА и УЕФА дошел до суда США29 сентября 15:36Ливерпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клубаЛиверпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клуба18 августа 11:37Дитмар Хаман отдаёт «Арсеналу» преимущество в борьбе за Брэдли БарколуДитмар Хаман отдаёт «Арсеналу» преимущество в борьбе за Брэдли Барколу17 августа 20:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе