Объявлены 4 кандидата на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Полностью завершились матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в обновленном формате. По итогам этого тура, богатого на результативные и напряженные противостояния, пресс-служба УЕФА объявила четверку официальных претендентов на звание лучшего игрока недели.
За это престижное индивидуальное признание турнира на этот раз борются представители грандов континента и команд, ставших сюрпризом тура.
Герои недели: Кто в каком матче блеснул?
В список кандидатов вошли следующие четыре звезды, сыгравшие главную роль в голах своих клубов:
Николо Трезольди («Брюгге»): Проявил настоящие героические качества в драматичном противостоянии с итальянским «Интером» (4:3), оформил хет-трик и принес своей команде сенсационную победу;
Брэдли Барколя («Ливерпуль»): Забил 3 гола в ворота соперника в крупной победе над ЛАСК со счетом 6:3 и оформил свой первый хет-трик в турнире;
Ламин Ямаль («Барселона»): Мастерски организовывал атаки в матче против турецкого «Галатасарай» (в тексте — «Галатасарай») (4:1) и стал автором двух результативных передач (ассистов) партнерам;
Харри Кейн («Бавария»): Дважды поразил ворота соперника и оформил дубль в бескомпромиссном матче против «Викинга», завершившемся вничью со счетом 3:3.
Как определяется победитель?
Имя лучшего игрока недели решится на основе непосредственного выбора болельщиков:
Процесс голосования: Победитель будет объявлен по итогам общенародного голосования, проходящего на официальном сайте УЕФА;
Календарь следующих матчей: Матчи следующего, 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут после короткого перерыва 20 и 21 октября.
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