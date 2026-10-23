Лионель Месси назвал главную вершину и самые важные голы в своей карьере

Легенда мирового футбола, форвард «Интер Майами» Лионель Месси после прощального матча за сборную Аргентины оглянулся на свою богатую и результативную карьеру, остановившись на своем главном достижении.

Обладатель восьми «Золотых мячей» подчеркнул, что среди бесчисленных наград в его карьере триумф на чемпионате мира 2022 года в Катере навсегда останется абсолютной вершиной его футбольного пути. Известное издание Те Тучлине опубликовало это признание аргентинской звезды.

«Голы в ворота Франции стали самыми важными ударами в моей жизни»

Месси особо остановился на драматичном финале в Катере и значении забитых в тот вечер голов:

Вершина карьеры: «Победа на чемпионате мира — это высшая точка моей профессиональной футбольной карьеры. Это была не просто мечта для меня, это была главная цель, к которой я стремился всю жизнь;

Самые важные мячи: Голы, забитые мной в ворота сборной Франции в финале турнира, благодаря своему бесценному значению стали самыми важными голами в моей карьере. И, конечно же, учитывая колоссальную значимость того поединка, они всегда будут стоять на первом месте», — заявил Лионель Месси.

Финал Мундиаля-2026 и прощание со сборной

Напомним, что прошедшим летом чемпионат мира 2026 года на зеленых полях США, Канады и Мексики стал для Месси последним крупным турниром в футболке национальной сборной:

Драматичный финал: Аргентина дошла до финала соревнований и в упорной борьбе в дополнительное время уступила сборной Испании;

Прощальный матч: После этого турнира Лионель Месси провел прощальную встречу в составе «альбиселесте», официально завершив свою международную карьеру.

Эти искренние слова Лионеля Месси еще раз напомнили о его великом наследии в истории сборной и неизгладимом следе в футбольном мире.