Спортивный директор Эспаньола извинился из-за звезды Барселоны

·30·Спорт
Спортивный директор Эспаньола извинился из-за звезды Барселоны

Как сообщает Goal.com, спортивный директор «Эспаньола» Фран Гарраса был вынужден официально извиниться перед болельщиками своего клуба за то, что назвал нападающего «Барселоны», заклятого соперника по каталонскому дерби, Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча». Это заявление вызвало резкое недовольство и бурные дискуссии среди фанатов клуба. Об этом сообщает Goal.com.

В каталонской футбольной культуре противостояние между «Эспаньолом» и «Барселоной» отличается особой непримиримостью. Именно поэтому открытая поддержка представителя главного соперника со стороны функционера клуба была воспринята болельщиками как предательство и немедленно вызвала волну протеста.

Причины возникновения конфликта

Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, руководство «Эспаньола» оперативно отреагировало и внесло ясность в возникшее недопонимание. В интервью одной из испанских радиостанций Гарраса подчеркнул, что эти слова были сказаны не из интересов клуба или симпатии к сопернику, а исключительно из чувства национальной гордости.

По словам спортивного директора, во время эфира перед ним поставили задачу выбрать одного из трех кандидатов — Килиана Мбаппе, Гарри Кейна или Ламина Ямаля. Он объяснил, что предпочел молодого таланта, защищающего честь Испании, иностранным футболистам.

Реакция болельщиков и предстоящее дерби

Осознав свою ошибку, функционер признал, что неверно оценил настроение фанатов. Он выразил уважение к чувствам болельщиков «Эспаньола» и попросил прощения у всех, кого задели его слова, подчеркнув отсутствие злого умысла. Однако очевидно, что этот инцидент придаст предстоящему матчу между командами еще больше напряжения.

Ожидается, что следующая встреча, в которой «Эспаньол» примет «Барселону» на своем поле, пройдет в еще более бескомпромиссной борьбе. Ламин Ямаль подходит к этому матчу как один из ведущих футболистов мира, а внимание футбольного сообщества к игре усилилось в преддверии объявления обладателей престижных наград.

Ламин ЯмальЭспаньолБарселонаЗолотой мячФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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