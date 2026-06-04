Wildberries запустил ИИ-помощника для поиска товаров

·45·Технологии
Wildberries запустил ИИ-помощника для поиска товаров

Команда Wildberries запускает новый инструмент на базе искусственного интеллекта — ИИ-ассистента для поиска товаров. Теперь пользователи смогут формулировать свои запросы на естественном языке вместо традиционных ключевых слов. Об этом сообщила пресс-служба РВБ (объединенной компании Wildberries и Русс). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый инструмент работает в формате чата и использует собственную большую языковую модель (LLM) для обработки запросов. По словам разработчиков, ассистент способен не только находить конкретный товар, но и понимать суть задачи, предлагая решение. Например, пользователю достаточно написать: «подбери рюкзак, в который помещается ноутбук, для командировок».

ИИ-ассистент анализирует запрос и предлагает несколько вариантов. Пользователь может сравнить эти варианты, обсудить их характеристики и уточнить выбор. Также с помощью системы можно выполнять сложные задачи, такие как «найди подарок коллеге до 400 тысяч сумов» или «собери набор вещей для поездки на море с ребенком».

Помощник доступен на странице результатов поиска Wildberries и работает со всеми категориями: от одежды и косметики до электроники и детских товаров. Ранее на маркетплейсе уже были внедрены функции «умного сравнения» товаров, виртуальной примерочной, поиска по изображению и краткого изложения отзывов с помощью нейросети.

WildberriesИскусственный ИнтеллектLLMМаркетплейсТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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