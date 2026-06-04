Конфликт между Душаном Влаховичем и «Ювентусом»: нападающий покинет команду

После серьезного разногласия за столом переговоров Душан Влахович близок к уходу из клуба «Ювентус» на правах свободного агента. Нападающий сборной Сербии вызвал резкое недовольство руководства туринского клуба. По информации итальянского издания Туттоспорт, конфликт возник после сравнения его зарплаты с зарплатой канадского нападающего Джонатана Дэвида. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что Влахович начал переговоры с провокационного вопроса: «Почему я должен получать такую же зарплату, как Дэвид?». Этот вопрос разгневал представителей клуба. В настоящее время финансовые требования сторон полностью противоречат друг другу. В последнем году контракта 26-летний сербский форвард зарабатывал 12 миллионов евро вместе с бонусами.

В соответствии со стратегией клуба по сокращению расходов «Ювентус» предложил ему новый контракт на 6 миллионов евро и бонусы — именно такой пакет предназначался и для Джонатана Дэвида. Однако Влахович категорически требует 8 миллионов евро чистыми и дополнительные стимулирующие выплаты. В настоящее время установленному туринцами зарплатному потолку в 7 миллионов евро соответствует только Кенан Йылдыз.

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини официально подтвердил, что переговоры завершились неудачно. По мнению бывшего защитника, Влахович, скорее всего, продолжит карьеру за границей, так как ни один клуб Серии А не сможет удовлетворить его финансовые требования. Хотя «Наполи» проявлял интерес к нападающему, сообщается, что финансовых возможностей неаполитанцев для этого недостаточно.

В настоящее время фаворитами в борьбе за Влаховича считаются такие клубы, как «Атлетико Мадрид», «Бавария» и «Челси». Особенно лондонский «Челси» высоко оценивает возможность бесплатно заполучить левоногого нападающего. «Бавария» также внимательно следит за ситуацией вокруг сербского футболиста с целью усиления линии атаки.