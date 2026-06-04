Бавария на пороге нового трансфера: раскрыта тайна встречи Компани и Саибари

Трансферный рынок в разгаре: мюнхенская «Бавария» близка к завершению сделки по Исмаэлю Саибари, которым интересовались ПСЖ и другие гранды. После победы над ПСВ со счетом 2:1 в Лиге чемпионов в конце января теплая беседа между тренером мюнхенцев Венсаном Компани и марокканским нападающим привлекла всеобщее внимание. Об этом сообщает Goal.com .

Тогда Саибари заявил, что этот разговор не касался трансфера, а тренер просто поздравил его с игрой. Венсан Компани также высоко оценил мастерство нападающего, особо отметив его силу, умение создавать моменты и помощь в обороне. Стоит отметить, что Саибари родился в Испании, но вырос в Бельгии и обучался в академии бывшего клуба Компани — «Андерлехта».

Спустя шесть месяцев стало известно, что та беседа заложила фундамент для трансфера. По данным ряда авторитетных изданий, 25-летний футболист достиг соглашения с «Баварией» по личному контракту. Утверждается, что последний разговор с Компани стал решающим фактором в выборе игроком мюнхенского клуба.

В настоящее время продолжаются переговоры только о сумме трансфера. ПСВ требует рекордную сумму за свою звезду, которая, как ожидается, превысит 50 миллионов евро, заплаченные «Наполи» за Ирвинга Лосано. «Бавария» же готова продать таких игроков, как Брайан Сарагоса, Александр Нюбель, Саша Боэй и Жоау Палинья, чтобы сохранить финансовый баланс.