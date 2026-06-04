Неймар пропустит сборы сборной Бразилии в США из-за травмы

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Неймар пропустит сборы сборной Бразилии в США из-за травмы
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Сборная Бразилии проведет свой последний контрольный матч перед чемпионатом мира против Египта без своей главной звезды Неймара. Нападающий был официально исключен из состава, отправляющегося в Кливленд, из-за травмы. Звезда «Сантоса», борясь со временем, осталась на тренировочной базе сборной и продолжит проходить интенсивные физиотерапевтические процедуры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Конфедерация футбола Бразилии (КБФ) в официальном заявлении, сделанном в четверг, подтвердила, что 34-летний футболист останется в расположении команды в Нью-Джерси. Медицинский штаб предпочел специальную программу, направленную на восстановление физического состояния игрока, длительному перелету и усталости от поездки. Цель — вернуть Неймара в строй к первому матчу «Селесао» на турнире.

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны» не выходит на поле уже почти три недели. Он получил травму икроножной мышцы в матче против «Коритибы» в рамках чемпионата Бразилии. Из-за серьезности разрыва мышцы врачи принимают меры предосторожности. Вся страна следит за процессом его восстановления, поскольку он считается самым креативным игроком команды.

Главный тренер сборной Карло Анчелотти подтвердил, что несмотря на травму, Неймар останется капитаном команды на чемпионате мира 2026 года. «Неймар будет с нами. Мы верим, что он будет готов к первому матчу против Марокко или к игре с Гаити. Все 26 выбранных футболистов примут участие в турнире», — сказал тренер.

Помимо физического восстановления, Карло Анчелотти провел с Неймаром отдельную беседу по тактическим указаниям. Несмотря на сомнения в бразильской прессе относительно готовности футболиста, бывший наставник «Реал Мадрид» уверен, что нападающий психологически готов к большим вызовам.

НеймарБразилияЧемпионат МираКарло АнчелоттиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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