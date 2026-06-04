Интернет на скорости 360 км/ч: маршрут Москва–Санкт-Петербург покроют ЛТЭ

Российские железные дороги (РЖД) планируют обеспечить непрерывное ЛТЭ-соединение вдоль новой высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Проект будет реализован в партнерстве с компанией «Буро-1440», и по всему маршруту будут внедрены современные стандарты связи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время покрытие мобильной сети на российских железных дорогах не превышает 30 процентов. По этой причине для новой магистрали требуется создание совершенно новой телекоммуникационной инфраструктуры высокого качества. Это позволит пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом даже во время движения поезда.

Протяженность первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали составит почти 700 километров, она пройдет через шесть регионов. По данным Министерства транспорта, поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, а основная крейсерская скорость составит 360 км/ч.

Согласно прогнозам, к 2030 году пассажиропоток между двумя городами может достигнуть 23 миллионов человек в год. Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство магистрали запланированы на 2024–2028 годы, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2028 году.