Талантливый нападающий, интересовавший «Челси», может перейти во «Франкфурт»

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Талантливый нападающий, интересовавший «Челси», может перейти во «Франкфурт»
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Ожидается, что воспитанник французского клуба «Сент-Этьен» и нападающий молодежной сборной Франции (до 20 лет) Джилиан Н'Гессан продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Айнтрахт» Франкфурт начал переговоры о подписании 17-летнего таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Н'Гессан считается одним из самых перспективных молодых футболистов на своей родине. Хотя в текущем сезоне он редко выходил на поле в основном составе «Сент-Этьена», ему удалось привлечь внимание скаутов «Айнтрахта», известных своим умением находить молодые таланты. Футболист выделяется результативностью в юношеских сборных Франции: 11 голов в 11 матчах за команду до 17 лет и 12 голов в 14 играх за сборную до 16 лет.

Примечательно, что в январе лондонский «Челси» предлагал за этого нападающего 8 миллионов евро. Однако тогда руководство «Сент-Этьена» отказалось продавать ключевых игроков, стремясь вернуться в высший дивизион. Как сообщает издание Л'Éкуипе, неспособность клуба вернуться в элиту вынуждает изменить финансовую стратегию и продать ряд лидеров, включая Н'Гессана.

Несмотря на интерес таких грандов, как «Челси», «Айнтрахт» Франкфурт служит отличным трамплином для молодых французских футболистов. Поэтому вариант с продолжением карьеры Джилиана Н'Гессана именно в Германии сейчас выглядит наиболее реальным.

ЧелсиАйнтрахт ФранкфуртТрансферыДжилиан Н'ГессанБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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