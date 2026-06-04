Надзорный совет Meta: система блокировки аккаунтов непрозрачна

В отчете, опубликованном в четверг, независимый Надзорный совет (Оверсигхт Боард) компании Meta раскритиковал несправедливый и неясный процесс блокировки пользовательских аккаунтов на платформах Facebook и Instagram. По выводам совета, Meta не предоставляет пользователям достаточной информации о нарушениях правил, а система поддержки клиентов в процессе апелляции практически не работает. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Расследование началось после инцидента, связанного с угрозами насилия в отношении журналиста. Хотя совет одобрил решение о полном удалении аккаунта в этом конкретном случае, он выявил «системные проблемы с правами человека» в общей системе. В частности, четко не задокументирована разница между обычными предупреждениями и «тяжелыми» нарушениями, ведущими к полному удалению аккаунта.

Кроме того, Надзорный совет подчеркнул, что пользователи, оплачивающие сервис Meta Верифиед, также не получают надлежащей помощи при блокировке аккаунтов. При этом платная подписка обещает службу поддержки в режиме 24/7. Серьезной проблемой названа невозможность пользователей связаться с компанией для восстановления личных или бизнес-профилей в случае ошибок автоматизированных систем модерации.

Согласно отчету, многие пользователи, включая предпринимателей и общественных деятелей, лишаются своих аккаунтов из-за необоснованных обвинений. В некоторых случаях невиновные люди страдают из-за того, что автоматические системы ошибочно присваивают серьезные обвинения, такие как насилие над детьми (КСЭ). Совет призвал компанию Meta сделать эти процессы более прозрачными и оказывать реальную помощь пользователям.