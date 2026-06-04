Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

·87·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург в рамках визита в Российскую Федерацию. Главу государства встретили в международном аэропорту «Пулково» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Ожидается, что визит будет отмечен политическими и экономическими диалогами высокого уровня. Согласно программе, сегодня лидер Узбекистана проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этих переговоров могут быть обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, экономические связи, промышленность, энергетика, инвестиции и направления регионального взаимодействия.

Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Особое внимание привлекает участие в церемонии начала строительства реактора первой интегрированной атомной электростанции в Узбекистане в рамках визита. Этот проект оценивается как важный стратегический шаг для энергетической системы страны. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на электроэнергию будет расти, и ввод новых источников станет важным фактором экономического развития.

Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Сотрудничество в сфере атомной энергетики имеет долгосрочное значение для Узбекистана. Такие крупные проекты важны не только для увеличения объема производства электроэнергии, но и с точки зрения развития промышленности, технологий, подготовки специалистов и инфраструктуры. Поэтому данная церемония может дать старт новому этапу в энергетическом сотрудничестве двух государств.

Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Визит Шавката Мирзиёева в Санкт-Петербург осуществляется накануне 29-го Петербургского международного экономического форума. 5 июня запланировано участие главы государства в основных мероприятиях форума. Этот форум традиционно считается престижной экономической площадкой с участием официальных лиц различных стран, руководителей крупных компаний, инвесторов и экспертов.

Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Участие в таких международных форумах позволяет Узбекистану продвигать новые инвестиционные проекты, расширять экономическое сотрудничество и укреплять практические диалоги с зарубежными партнерами. В последние годы наша страна активно развивает внешнеэкономические связи, уделяя особое внимание новым партнерствам в сферах энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и технологий.

Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Россия является одним из важных торгово-экономических партнеров Узбекистана. Между двумя странами существуют широкие связи в направлениях трудовой миграции, промышленной кооперации, транспортной логистики, образования, энергетики и межрегионального сотрудничества. В этой связи ожидается, что встреча в Санкт-Петербурге и переговоры в рамках форума будут богаты практическими результатами.

Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото)

Встреча между Мирзиёевым и Путиным станет самой важной политической частью визита. Стороны могут обменяться мнениями по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, реализации крупных совместных проектов и актуальным вопросам в регионе.

Таким образом, визит президента Узбекистана в Санкт-Петербург одновременно связан с политическим диалогом, экономическим форумом и важным проектом в энергетической сфере. Это еще больше повышает значимость визита.

Теперь внимание приковано к сегодняшней встрече на высоком уровне и основным мероприятиям Петербургского международного экономического форума, которые пройдут 5 июня. Ожидаемые переговоры и соглашения могут придать новый импульс будущим направлениям экономического сотрудничества Узбекистана.

Шавкат МирзиёевВладимир ПутинСанкт-ПетербургУзбекистанРоссия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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Шавкат Мирзиёев проведет важную встречу с Путиным в Петербурге (фото) – Zamin.uz, 04.06.2026