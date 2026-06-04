Cash App представила волшебную палочку для платежей

·63·Технологии
Cash App представила волшебную палочку для платежей

Цифровой кошелек Cash App в четверг выпустил новый гаджет. Устройство вдохновлено трендом из социальных сетей, где пользователи помещали банковские карты в самодельные палочки для совершения платежей. Теперь компания официально оформила этот процесс, представив специальную НФК-палочку за 25 долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новое устройство привязано к карте Cash App Кард и работает на всех терминалах, поддерживающих бесконтактные платежи системы Виса. Для активации палочки достаточно подключить ее к приложению, наличие минимального остатка на счете не требуется. Гаджет оснащен специальным кольцом, что позволяет носить его на сумке или одежде.

По словам компании, этот гаджет особенно удобен на концертах или спортивных мероприятиях, когда неудобно доставать телефон из сумки. Однако главная цель — сделать процесс оплаты более увлекательным и социальным. Это ориентировано прежде всего на молодых пользователей, особенно представителей поколения З, создавая уникальную атмосферу на днях рождения или праздничных покупках.

Особое внимание уделено безопасности. Пользователи получают мгновенные уведомления о каждом платеже и могут в любой момент заблокировать палочку через приложение. В случае утери гаджета его можно удаленно отключить. По словам руководителя отдела аппаратного обеспечения компании Block Томаса Темплтона, это уникальная возможность сделать платежи видимыми и социальными.

Cash App планирует в ближайшие месяцы расширить линейку подобных НФК-тегов и выпустить ограниченные серии различных форм. Напомним, что эта финтех-платформа, принадлежащая компании Block, в 2021 году запустила счета для подростков, а в текущем году — дебетовые карты с родительским контролем для детей от 6 до 12 лет.

Cash AppNFCФинтехГаджетBlock
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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