Meta представила нового ИИ-помощника для создателей контента

Компания Meta объявила о запуске нового помощника на базе искусственного интеллекта для создателей контента на платформе Facebook. Этот инструмент предоставляет персонализированные рекомендации, основываясь на стиле контента авторов, показателях эффективности и целях. Теперь пользователи могут быстро получать ответы на вопросы вроде «Когда лучше опубликовать пост?» или «Что люди пишут в комментариях?», вместо самостоятельного анализа сложных графиков и таблиц. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Поскольку новый помощник выполнен в виде чат-бота, авторы могут задавать дополнительные вопросы и глубже изучать такие темы, как изменение аудитории с течением времени. Система не только предоставляет аналитические данные, но и помогает генерировать новые идеи для контента, используя трендовые темы и музыку. В настоящее время эта функция доступна для создателей в США, Канаде и Индии, а в будущем планируется ее внедрение в других странах.

Этим шагом Meta стремится не уступать своих пользователей таким конкурентам, как TikTok и YouTube. Кроме того, встроенный ИИ-помощник снижает потребность авторов в сторонних инструментах, таких как ChatGPT, побуждая их проводить больше времени в экосистеме Meta. Это способствует повышению активности на платформе и уровня вовлеченности пользователей.

Кроме того, Meta добавила новые языки, включая арабский, индонезийский, французский, тайский и вьетнамский, в функцию перевода видео Facebook Рилс с помощью искусственного интеллекта. Система ИИ-перевода озвучивает речь на другом языке, сохраняя тембр голоса автора. Также доступна функция липсинка, адаптирующая движения губ под перевод. По данным компании, еженедельно более полумиллиарда пользователей смотрят видео с ИИ-переводом на платформе Facebook.