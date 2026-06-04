В поездах внедрят высокоскоростной интернет через спутник

·33·Технологии
В поездах внедрят высокоскоростной интернет через спутник

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования. В рамках проекта планируется обеспечить высокоскоростным интернетом около 400 составов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На начальном этапе «Бюро 1440» протестирует абонентские терминалы, разработанные специально для железнодорожного транспорта. После этого начнется опытная эксплуатация сервиса. Главная цель проекта — обеспечить пассажиров стабильной связью на протяжении всего маршрута, даже в зонах без покрытия мобильных операторов.

Генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков отметил, что эта технология позволит миллионам пассажиров подключаться к сети там, где раньше интернета не было вовсе. Глава ФПК Дмитрий Пегов добавил, что связь необходима не только пассажирам, но и сотрудникам для выполнения операционных и технических задач.

Ранее «Бюро 1440» и РЖД утвердили «дорожную карту» по внедрению спутниковой связи в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». Ожидается, что это нововведение выведет цифровую трансформацию в транспортной отрасли на новый уровень.

ИнтернетСпутникТехнологииПоездБюро 1440
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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