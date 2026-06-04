КР-код и биометрия: в мессенджере Max запускается сервис бесконтактных платежей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано важное соглашение о запуске нового платежного сервиса. Национальная система платежных карт (НСПК) и мессенджер Max договорились о создании инструмента, позволяющего осуществлять покупки бесконтактным способом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый сервис будет реализован в виде мини-приложения внутри мессенджера. Это позволит пользователям оплачивать товары и услуги без физических банковских карт или наличных денег. Для совершения транзакции достаточно создать персональный КР-код в приложении и показать его на кассе.

Все операции проводятся через Систему быстрых платежей (СБП) и защищены протоколами безопасности обеих компаний. Для использования сервиса требуется дополнительная аутентификация с помощью биометрии пользователя.

По словам генерального директора НСПК Дмитрия Дубинина, в будущем пользователи смогут привязывать банковские счета, оплачивать покупки «по лицу» и получать специальные привилегии. Как отметил руководитель Max Фарит Хуснояров, это партнерство превратит денежные переводы в такой же простой процесс, как отправка сообщений.

Ранее система быстрых платежей тестировалась на платформе Max в рамках сотрудничества VK и НСПК. Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу через национальный мессенджер.