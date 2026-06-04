Представлен Kia Селтос 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат

Компания Kia объявила технические характеристики и цены на обновленный кроссовер Селтос 2027 модельного года для американского рынка. Автомобиль получил более современный дизайн, увеличенные габариты и расширенный список оборудования. Внешне новый Селтос стал ближе к флагманским моделям бренда — Теллуриде и EV9. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Кроссовер оснащен новой светодиодной оптикой, переработанной решеткой радиатора и более современными элементами кузова. Базовая версия комплектуется мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, цифровой приборной панелью, электронными ассистентами и 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. Этот двигатель работает в паре с вариатором.

В более дорогих комплектациях доступны электропривод водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов, подогрев сидений, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника. Вершину модельного ряда занимает версия Кс-Лине СКс, оснащенная 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода (АВД).

Цена на Kia Селтос 2027 на рынке США начинается от 24 990 долларов, а топовая комплектация стоит 32 790 долларов. В дальнейшем Kia планирует выпустить гибридную версию, но ее цена пока не раскрыта. Для справки, продажи Kia в США резко выросли, причем самыми популярными моделями являются Теллуриде и Спортаге Хйбрид.