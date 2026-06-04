Представлен Kia Селтос 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат

·265·Авто
Представлен Kia Селтос 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат

Компания Kia объявила технические характеристики и цены на обновленный кроссовер Селтос 2027 модельного года для американского рынка. Автомобиль получил более современный дизайн, увеличенные габариты и расширенный список оборудования. Внешне новый Селтос стал ближе к флагманским моделям бренда — Теллуриде и EV9. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Кроссовер оснащен новой светодиодной оптикой, переработанной решеткой радиатора и более современными элементами кузова. Базовая версия комплектуется мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, цифровой приборной панелью, электронными ассистентами и 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. Этот двигатель работает в паре с вариатором.

В более дорогих комплектациях доступны электропривод водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов, подогрев сидений, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника. Вершину модельного ряда занимает версия Кс-Лине СКс, оснащенная 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода (АВД).

Цена на Kia Селтос 2027 на рынке США начинается от 24 990 долларов, а топовая комплектация стоит 32 790 долларов. В дальнейшем Kia планирует выпустить гибридную версию, но ее цена пока не раскрыта. Для справки, продажи Kia в США резко выросли, причем самыми популярными моделями являются Теллуриде и Спортаге Хйбрид.

KiaSeltosКроссоверАвтомобильТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Audi представила суперкар Нуволари: 987 л.с. и скорость свыше 350 км/чСегодня, 23:55Audi представила новый гибридный суперкар В8 вместо Р8Вчера, 18:57Ford возвращается на европейский рынок: Фиеста, Бронко и новые кроссоверыВчера, 15:25Семиместный Skoda Пеак: опубликованы первые изображения нового флагманского кроссовераВчера, 08:27Ford выпустит в Европе пять новых моделей в стиле ралли к 2029 годуВчера, 07:278000 км на BMW 3 Сериес 2005 года: можно ли ездить на классике каждый день?Вчера, 06:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс