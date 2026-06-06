Основатели стартапов поделились ужасными историями о венчурных инвесторах

·37·Технологии
Основатели стартапов поделились ужасными историями о венчурных инвесторах

Для основателей технологических стартапов поиск инвестиций у венчурных капиталистов (ВК) — это особое испытание. Однако этот процесс часто заканчивается неожиданными и странными ситуациями. На этой неделе обсуждение, начатое Грегом Исенбергом в социальной сети Кс, привлекло внимание тысяч пользователей. Исенберг рассказал, как на встрече в одной из самых влиятельных венчурных компаний один из главных партнеров уснул на 30 минут, но никто не подал виду, и встреча продолжилась. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Интересно, что сон не всегда означает отказ. Такие предприниматели, как основатель Зйнга Марк Пинкус и партнер Фирст Рунд Капитал Лиз Уэссел, сообщили, что получили инвестиционные предложения (терм шит) от инвесторов, которые заснули во время встречи. Уэссел даже подчеркнула, что отклонила предложение инвестора, входившего тогда в престижный список «Мидас», что удивило венчурного капиталиста.

В обсуждениях упоминались не только случаи со сном, но и ситуации, противоречащие финансовой этике. Некоторые основатели писали, что инвесторы отказывались от сделок в последний момент или исчезали, не переведя деньги (гостинг). Самое удивительное, что некоторые инвесторы, не вложив средства, продолжали требовать отчеты от компании или просили долю от прибыли с продаж.

Один из основателей Uber Трэвис Каланик также поделился историей о своей настойчивости. Он рассказал, как догнал инвестора, пытавшегося сбежать с встречи, и закончил питч-презентацию, сидя на пассажирском сиденье его автомобиля. Подобные истории показывают, насколько сложной и порой абсурдной может быть инвестиционная среда в Кремниевой долине.

СтартапыВенчурИнвестицииКремниевая ДолинаX
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

NVIDIA и AMD не обязательны: DeepSeek В4 обучили на чипах HuaweiNVIDIA и AMD не обязательны: DeepSeek В4 обучили на чипах HuaweiСегодня, 08:53Новая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявленийНовая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявленийСегодня, 08:52Сбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектомСегодня, 08:51В России начнутся испытания мобильной связи через спутникВ России начнутся испытания мобильной связи через спутникСегодня, 08:21Илон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетИлон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетСегодня, 07:57Аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахАккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестахСегодня, 07:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус