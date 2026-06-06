Основатели стартапов поделились ужасными историями о венчурных инвесторах

Для основателей технологических стартапов поиск инвестиций у венчурных капиталистов (ВК) — это особое испытание. Однако этот процесс часто заканчивается неожиданными и странными ситуациями. На этой неделе обсуждение, начатое Грегом Исенбергом в социальной сети Кс, привлекло внимание тысяч пользователей. Исенберг рассказал, как на встрече в одной из самых влиятельных венчурных компаний один из главных партнеров уснул на 30 минут, но никто не подал виду, и встреча продолжилась. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Интересно, что сон не всегда означает отказ. Такие предприниматели, как основатель Зйнга Марк Пинкус и партнер Фирст Рунд Капитал Лиз Уэссел, сообщили, что получили инвестиционные предложения (терм шит) от инвесторов, которые заснули во время встречи. Уэссел даже подчеркнула, что отклонила предложение инвестора, входившего тогда в престижный список «Мидас», что удивило венчурного капиталиста.

В обсуждениях упоминались не только случаи со сном, но и ситуации, противоречащие финансовой этике. Некоторые основатели писали, что инвесторы отказывались от сделок в последний момент или исчезали, не переведя деньги (гостинг). Самое удивительное, что некоторые инвесторы, не вложив средства, продолжали требовать отчеты от компании или просили долю от прибыли с продаж.

Один из основателей Uber Трэвис Каланик также поделился историей о своей настойчивости. Он рассказал, как догнал инвестора, пытавшегося сбежать с встречи, и закончил питч-презентацию, сидя на пассажирском сиденье его автомобиля. Подобные истории показывают, насколько сложной и порой абсурдной может быть инвестиционная среда в Кремниевой долине.