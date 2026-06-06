Робби Фаулер: Гарри Кейн — один из главных претендентов на «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Англии Робби Фаулер поделился своим мнением о Гарри Кейне. По его словам, форварду «Баварии» не обязательно выигрывать чемпионат мира, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» 2026 года. Как отметил Фаулер, невероятные результаты футболиста на клубном и международном уровнях уже поставили его в ряд лучших игроков мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне за «Баварию» Гарри Кейн провел 51 матч во всех турнирах и забил 61 гол. Также он стал чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии в составе мюнхенского клуба. На счету Кейна в сборной Англии уже 78 голов. Игрок стремится войти в элитный клуб футболистов, забивших 100 и более мячей за национальную команду, вслед за Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Когда речь заходит о „Золотом мяче“, Гарри Кейна обязательно нужно упоминать. Переехав в Германию, он показал игру даже лучше, чем многие ожидали. Думаю, победа на чемпионате мира не повлияет на окончательное решение, так как он уже доказал свой уровень», — подчеркнул Фаулер.

В настоящее время Гарри Кейн продолжает обновлять рекорды, проведя 125 матчей за сборную Англии. На предстоящих крупных турнирах он считается главным претендентом не только на командные трофеи, но и на личные награды, в частности, на очередную «Золотую бутсу». Его стабильная игра позволяет ему находиться в числе сильнейших кандидатов наряду со звездами вроде Ламине Ямаля и Усмана Дембеле.