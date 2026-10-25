Сообщается о неполадках на экранах складных iPhone Дуо

·81·Технологии
Сообщается о неполадках на экранах складных iPhone Дуо

Появились сообщения о том, что у складных смартфонов iPhone Дуо от компании Apple возникают проблемы с экраном.

Согласно данным, некоторые пользователи сообщили о появлении неполадок в складной части дисплея после нескольких дней использования устройства. В частности, отмечается появление черных полос на экране и сбои в работе дисплея.

Имеются сведения, что аналогичные случаи были зафиксированы в Японии, Китае, Австралии и других странах. По некоторым данным, проблемы наблюдались даже в то время, когда смартфоны демонстрировались в торговых точках.

Эти сообщения вызывают вопросы относительно долговечности складных смартфонов, особенно их сгибаемой части экрана.

На данный момент нет точной информации о том, на скольких устройствах были выявлены неполадки и каковы причины их возникновения. Компания Apple также пока не дала официальных комментариев по поводу данной ситуации.

AppleiPhone Duoскладные смартфоны
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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