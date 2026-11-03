Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 3 ноября

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Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 3 ноября
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  • По состоянию на 3 ноября 2026 года обновлены цены на смартфоны iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новый iPhone Дуо.
  • Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.
  • В частности, цена модели iPhone Дуо в версии на 256 ГБ составляет 2 799 долларов, а версия на 512 ГБ — 3 299 долларов.
  • Отмечается, что указанные цены могут меняться ежедневно.

По состоянию на 3 ноября 2026 года обновлены цены на устройства iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новый iPhone Дуо. Смартфоны предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone Дуо:

• 256 ГБ: 2 799 долларов
• 512 ГБ: 3 299 долларов

Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Силвер: 1 519 долларов
• 256 ГБ, Глакиер: 1 529 долларов
• 256 ГБ, Блак: 1 519 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1 529 долларов
• 512 ГБ: 1 799 долларов
• 1 ТБ: 2 899 долларов

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Блак: 1 699 долларов
• 256 ГБ, Силвер: 1 719 долларов
• 256 ГБ, Глакиер: 1 729 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1 739 долларов
• 512 ГБ, Блак: 1 949 долларов
• 512 ГБ, Силвер: 1 979 долларов
• 512 ГБ, Глакиер: 1 979 долларов
• 512 ГБ, Бургундй: 1 999 долларов
• 1 ТБ: 2 599 долларов

СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Силвер: 1 539 долларов
• 256 ГБ, Глакиер: 1 559 долларов
• 256 ГБ, Блак: 1 579 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1 579 долларов
• 512 ГБ: 1 899 долларов
• 1 ТБ: 2 799 долларов

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Глакиер: 1 759 долларов
• 256 ГБ, Блак: 1 719 долларов
• 256 ГБ, Силвер: 1 719 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1 819 долларов
• 512 ГБ, Блак: 1 999 долларов
• 512 ГБ, Силвер: 2 029 долларов
• 512 ГБ, Бургундй: 1 999 долларов
• 512 ГБ, Глакиер: 2 149 долларов
• 1 ТБ, Блак: 2 649 долларов
• 1 ТБ, Бургундй: 2 699 долларов
• 1 ТБ, Глакиер: 2 999 долларов
• 1 ТБ, Силвер: 2 999 долларов

Приведенные цены актуальны на 3 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DuoApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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