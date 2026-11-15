Обновлены цены на iPhone ДУО и iPhone 18 Pro

Опубликованы цены на смартфоны серии iPhone 18 по состоянию на 15 ноября 2026 года. Самая доступная версия iPhone ДУО с 256 ГБ памяти предлагается по цене 3399 долларов. Стоимость моделей Pro и Pro Max варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты.

Цены на iPhone ДУО:

• 256 ГБ памяти — 3399 долларов

• 512 ГБ памяти — 3699 долларов

• 1 ТБ памяти — 5499 долларов

• 2 ТБ памяти — 6299 долларов

Версии еСИМ+еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Силвер — 1579 долларов

• 256 ГБ, Глакиер — 1579 долларов

• 256 ГБ, Блак — 1619 долларов

• 256 ГБ, Бургундй — 1649 долларов

• 512 ГБ — 2099 долларов

• 1 ТБ — 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Блак — 1779 долларов

• 256 ГБ, Силвер — 1739 долларов

• 256 ГБ, Глакиер — 1749 долларов

• 256 ГБ, Бургундй — 1759 долларов