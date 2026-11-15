Обновлены цены на iPhone ДУО и iPhone 18 Pro
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- Опубликованы обновленные цены на смартфоны серии iPhone 18 по состоянию на 15 ноября 2026 года.
- Самая доступная версия iPhone ДУО с 256 ГБ памяти предлагается по цене 3399 долларов.
- Стоимость моделей Pro и Pro Max варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты.
- Поскольку цены в списке могут меняться ежедневно, перед покупкой рекомендуется уточнять актуальные значения.
Опубликованы цены на смартфоны серии iPhone 18 по состоянию на 15 ноября 2026 года. Самая доступная версия iPhone ДУО с 256 ГБ памяти предлагается по цене 3399 долларов. Стоимость моделей Pro и Pro Max варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты.
Цены на iPhone ДУО:
• 256 ГБ памяти — 3399 долларов
• 512 ГБ памяти — 3699 долларов
• 1 ТБ памяти — 5499 долларов
• 2 ТБ памяти — 6299 долларов
Версии еСИМ+еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер — 1579 долларов
• 256 ГБ, Глакиер — 1579 долларов
• 256 ГБ, Блак — 1619 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1649 долларов
• 512 ГБ — 2099 долларов
• 1 ТБ — 2799 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Блак — 1779 долларов
• 256 ГБ, Силвер — 1739 долларов
• 256 ГБ, Глакиер — 1749 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1759 долларов
• 512 ГБ, Блак — 2199 долларов
• 512 ГБ, Силвер — 2149 долларов
• 512 ГБ, Глакиер — 2099 долларов
• 512 ГБ, Бургундй — 2099 долларов
• 1 ТБ — 2899 долларов
• 2 ТБ, Блак — 2899 долларов (Мега Сале)
Версии СИМ+еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер — 1649 долларов
• 256 ГБ, Глакиер — 1589 долларов
• 256 ГБ, Блак — 1749 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1709 долларов
• 512 ГБ — 1999 долларов
• 1 ТБ — 2999 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Глакиер — 1779 долларов
• 256 ГБ, Блак — 1819 долларов
• 256 ГБ, Силвер — 1759 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1819 долларов
• 512 ГБ, Блак — 2329 долларов
• 512 ГБ, Силвер — 2199 долларов
• 512 ГБ, Бургундй — 2199 долларов
• 512 ГБ, Глакиер — 2199 долларов
• 1 ТБ, Блак — 2999 долларов
• 1 ТБ, Бургундй — 2999 долларов
• 1 ТБ, Глакиер — 3299 долларов
• 1 ТБ, Силвер — 3299 долларов
Данные цены актуальны на 15 ноября. Значения в списке могут меняться ежедневно, поэтому перед покупкой необходимо уточнять действующую стоимость.
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