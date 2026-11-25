Объявлены цены на iPhone 17 Pro и Pro Max
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- По состоянию на 25 ноября 2026 года были объявлены цены на смартфоны серий iPhone 15, 16 и новые iPhone 17 с различными вариантами памяти и конфигураций.
- Модели iPhone 17 Pro и Pro Max представлены в вариантах eSIM+eSIM и SIM+eSIM, при этом их стоимость установлена в зависимости от объема памяти и цвета.
- В списке модель iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Силвер указана как самый дорогой вариант по цене 2499 долларов.
По состоянию на 25 ноября 2026 года представлены цены на смартфоны iPhone. В список вошли модели iPhone 15 и 16, а также различные варианты серии iPhone 17 с разным объемом памяти, цветами и конфигурациями СИМ-карт.
Серия iPhone 15 и 16
• iPhone 15 128 ГБ — 659 долларов;
• iPhone 16 128 ГБ — 849 долларов;
• iPhone 16 Pro 128 ГБ — 1099 долларов;
• iPhone 16 Pro 256 ГБ — 1199 долларов;
• iPhone 16 Pro 512 ГБ — 1299 долларов;
• iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 1299 долларов;
• iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 1399 долларов.
Серия iPhone 17: еСИМ + еСИМ
В данной конфигурации зарегистрировано 2 ИМЭИ.
• iPhone 17 256 ГБ — 949 долларов;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Блуе — 939 долларов;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Блак — 939 долларов;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Голд — 959 долларов;
• iPhone 17 Air 256 ГБ Вхите — 949 долларов;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Оранге — 1249 долларов (Мега Сале);
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Дип Блуе — 1259 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Силвер — 1349 долларов;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Блуе — 1499 долларов;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Оранге — 1299 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Силвер — 1399 долларов;
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Оранге — 1649 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Дип Блуе — 1379 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Оранге — 1389 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Силвер — 1439 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Дип Блуе — 1549 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Оранге — 1499 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Силвер — 1699 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Оранге — 1899 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Блуе — 1849 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Силвер — 1899 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Блуе — 2199 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Оранге — 2199 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Силвер — 2399 долларов.
Серия iPhone 17: СИМ + еСИМ
В этой конфигурации также зарегистрировано 2 ИМЭИ.
• iPhone 17 256 ГБ — 949 долларов;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Оранге — 1349 долларов;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Дип Блуе — 1399 долларов;
• iPhone 17 Pro 256 ГБ Силвер — 1429 долларов;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Оранге — 1499 долларов;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Силвер — 1549 долларов;
• iPhone 17 Pro 512 ГБ Блуе — 1629 долларов;
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Оранге — 1699 долларов (Мега Сале);
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Силвер — 1879 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro 1 ТБ Блуе — 1999 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Дип Блуе — 1399 долларов (Сале);
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Оранге — 1399 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Силвер — 1529 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Оранге — 1649 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Блуе — 1679 долларов (Мега Сале);
• iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Силвер — 1729 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Оранге — 2029 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Блуе — 1949 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Силвер — 2099 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Блуе — 2399 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Оранге — 2399 долларов;
• iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Силвер — 2499 долларов.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…