Стали известны новые цены на смартфоны iPhone 18
Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 18 по состоянию на 19 ноября 2026 года. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Цены указаны отдельно для версий еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ.
iPhone ДУО:
• 256 ГБ — 3299 долларов
• 512 ГБ — 3599 долларов
• 1 ТБ — 5499 долларов
• 2 ТБ — 6299 долларов
Версия еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Силвер — 1549 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1579 долларов
• 256 ГБ Блак — 1619 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов
• 512 ГБ — 2099 долларов
• 1 ТБ — 2799 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Блак — 1779 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1749 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1749 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1719 долларов
• 512 ГБ Блак — 2149 долларов
• 512 ГБ Силвер — 2149 долларов
• 512 ГБ Глакиер — 2099 долларов
• 512 ГБ Бургундй — 2149 долларов
• 1 ТБ — 2899 долларов
Версия СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Силвер — 1619 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1609 долларов
• 256 ГБ Блак — 1699 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1699 долларов
• 512 ГБ — 1999 долларов
• 1 ТБ — 2799 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Глакиер — 1819 долларов
• 256 ГБ Блак — 1809 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1799 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1859 долларов
• 512 ГБ Блак — 2199 долларов
• 512 ГБ Силвер — 2199 долларов
• 512 ГБ Бургундй — 2299 долларов
• 512 ГБ Глакиер — 2199 долларов
• 1 ТБ Блак — 2999 долларов
• 1 ТБ Бургундй — 2999 долларов
• 1 ТБ Глакиер — 3299 долларов
• 1 ТБ Силвер — 3299 долларов
Приведенные цены актуальны на 19 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.
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