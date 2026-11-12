Сколько сегодня стоят iPhone 18 Pro и Pro Max?

По состоянию на 12 ноября 2026 года были объявлены новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В список вошли модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Цены варьируются в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 ГБ — 2999 долларов

• 512 ГБ — 3399 долларов

• 1 ТБ — 5499 долларов

• 2 ТБ — 6299 долларов

iPhone 18 Pro, еСИМ + еСИМ

• 256 ГБ Силвер — 1599 долларов

• 256 ГБ Глакиер — 1599 долларов

• 256 ГБ Блак — 1649 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов

• 512 ГБ — 1999 долларов

• 1 ТБ — 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, еСИМ + еСИМ