Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 22 ноября
Представлены актуальные цены на смартфоны серии Apple iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.
iPhone ДУО
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Силвер — 1549$
• 256 GB Глакиер — 1579$
• 256 GB Блак — 1599$
• 256 GB Бургундй — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Блак — 1719$
• 256 GB Силвер — 1729$
• 256 GB Глакиер — 1749$
• 256 GB Бургундй — 1699$
• 512 GB Блак — 2049$
• 512 GB Силвер — 2149$
• 512 GB Глакиер — 2049$
• 512 GB Бургундй — 2139$
• 1 TB — 2899$
СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Силвер — 1629$
• 256 GB Глакиер — 1599$
• 256 GB Блак — 1699$
• 256 GB Бургундй — 1659$
• 512 GB — 1949$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Глакиер — 1819$
• 256 GB Блак — 1809$
• 256 GB Силвер — 1799$
• 256 GB Бургундй — 1829$
• 512 GB Блак — 2119$
• 512 GB Силвер — 2099$
• 512 GB Бургундй — 2219$
• 512 GB Глакиер — 2099$
• 1 TB Блак — 2999$
• 1 TB Бургундй — 2899$
• 1 TB Глакиер — 3199$
• 1 TB Силвер — 3299$
Цены могут меняться ежедневно. Приведенные данные актуальны на 22 ноября 2026 года.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…