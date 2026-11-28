Серия iPhone 18: новый прайс-лист
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- По состоянию на 28 ноября 2026 года обновлены цены на модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
- Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.
- В частности, цена модели iPhone ДУО начинается от $2699 за объем 256 ГБ и достигает $6199 за объем 2 ТБ.
- Отмечено, что данные цены могут меняться ежедневно.
По состоянию на 28 ноября 2026 года обновлены цены на модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ниже приведены цены на устройства в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.
iPhone ДУО
• 256 ГБ: $2699
• 512 ГБ: $3199
• 1 ТБ: $4999
• 2 ТБ: $6199
Версия еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер: $1519
• 256 ГБ, Глакиер: $1519
• 256 ГБ, Блак: $1529
• 256 ГБ, Бургундй: $1529
• 512 ГБ: $1799
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Блак: $1719
• 256 ГБ, Силвер: $1719
• 256 ГБ, Глакиер: $1719
• 256 ГБ, Бургундй: $1689
• 512 ГБ, Блак: $1979
• 512 ГБ, Силвер: $1999
• 512 ГБ, Глакиер: $1999
• 512 ГБ, Бургундй: $1979
• 1 ТБ: $2599
Версия СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер: $1579
• 256 ГБ, Глакиер: $1579
• 256 ГБ, Блак: $1619
• 256 ГБ, Бургундй: $1569
• 512 ГБ: $1849
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Глакиер: $1749
• 256 ГБ, Блак: $1739
• 256 ГБ, Силвер: $1749
• 256 ГБ, Бургундй: $1759
• 512 ГБ, Блак: $1999
• 512 ГБ, Силвер: $2019
• 512 ГБ, Бургундй: $1999
• 512 ГБ, Глакиер: $2019
• 1 ТБ, Блак: $2729
• 1 ТБ, Бургундй: $2729
• 1 ТБ, Глакиер: $2749
• 1 ТБ, Силвер: $2999
Цены могут меняться ежедневно.
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