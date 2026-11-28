По состоянию на 28 ноября 2026 года обновлены цены на модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ниже приведены цены на устройства в зависимости от объема памяти, цвета и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО

• 256 ГБ: $2699

• 512 ГБ: $3199

• 1 ТБ: $4999

• 2 ТБ: $6199

Версия еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Силвер: $1519

• 256 ГБ, Глакиер: $1519

• 256 ГБ, Блак: $1529

• 256 ГБ, Бургундй: $1529

• 512 ГБ: $1799

• 1 ТБ: $2799