По какой цене продаются iPhone 18 Pro и Pro Max?
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- По состоянию на 14 ноября 2026 года были объявлены новые цены на смартфоны серии iPhone 18.
- Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.
- Модели iPhone ДУО продаются по цене от 3199 до 6299 долларов, а версии iPhone 18 Pro и Pro Max — от 1579 до 3299 долларов.
- Продавцы подчеркнули, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
По состоянию на 14 ноября стали известны новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Цены варьируются в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.
iPhone ДУО:
• 256 ГБ — 3199 долларов
• 512 ГБ — 3699 долларов
• 1 ТБ — 5499 долларов
• 2 ТБ — 6299 долларов
Версия еСИМ + еСИМ:
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер — 1579 долларов
• 256 ГБ, Глакиер — 1579 долларов
• 256 ГБ, Блак — 1619 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1649 долларов
• 512 ГБ — 1999 долларов
• 1 ТБ — 2899 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Блак — 1749 долларов
• 256 ГБ, Силвер — 1739 долларов
• 256 ГБ, Глакиер — 1749 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1759 долларов
• 512 ГБ, Блак — 2149 долларов
• 512 ГБ, Силвер — 2149 долларов
• 512 ГБ, Глакиер — 2099 долларов
• 512 ГБ, Бургундй — 2099 долларов
• 1 ТБ — 2899 долларов
• 2 ТБ, Блак — 2899 долларов (мегаскидка)
Версия СИМ + еСИМ:
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер — 1649 долларов
• 256 ГБ, Глакиер — 1599 долларов
• 256 ГБ, Блак — 1709 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1709 долларов
• 512 ГБ — 1999 долларов
• 1 ТБ — 2999 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Глакиер — 1779 долларов
• 256 ГБ, Блак — 1819 долларов
• 256 ГБ, Силвер — 1779 долларов
• 256 ГБ, Бургундй — 1819 долларов
• 512 ГБ, Блак — 2199 долларов
• 512 ГБ, Силвер — 2199 долларов
• 512 ГБ, Бургундй — 2199 долларов
• 512 ГБ, Глакиер — 2199 долларов
• 1 ТБ, Блак — 2999 долларов
• 1 ТБ, Бургундй — 2999 долларов
• 1 ТБ, Глакиер — 3299 долларов
• 1 ТБ, Силвер — 3299 долларов
Указанные цены актуальны на 14 ноября 2026 года. По информации продавца, цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
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