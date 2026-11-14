По какой цене продаются iPhone 18 Pro и Pro Max?

По состоянию на 14 ноября стали известны новые цены на смартфоны серии iPhone 18. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Цены варьируются в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.

iPhone ДУО:

• 256 ГБ — 3199 долларов

• 512 ГБ — 3699 долларов

• 1 ТБ — 5499 долларов

• 2 ТБ — 6299 долларов

Версия еСИМ + еСИМ:

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Силвер — 1579 долларов

• 256 ГБ, Глакиер — 1579 долларов

• 256 ГБ, Блак — 1619 долларов

• 256 ГБ, Бургундй — 1649 долларов

• 512 ГБ — 1999 долларов

• 1 ТБ — 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max:

• 256 ГБ, Блак — 1749 долларов

• 256 ГБ, Силвер — 1739 долларов

• 256 ГБ, Глакиер — 1749 долларов

• 256 ГБ, Бургундй — 1759 долларов

• 512 ГБ, Блак — 2149 долларов