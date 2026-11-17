Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 18 по состоянию на 17 ноября 2026 года. В списке представлены модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Цены указаны отдельно для версий еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ.

iPhone ДУО:

• 256 ГБ — 3299 долларов

• 512 ГБ — 3699 долларов

• 1 ТБ — 5499 долларов

• 2 ТБ — 6299 долларов

Версия еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ Силвер — 1579 долларов

• 256 ГБ Глакиер — 1579 долларов

• 256 ГБ Блак — 1619 долларов

• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов

• 512 ГБ — 2099 долларов

• 1 ТБ — 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max: