Apple наконец сделала исторический шаг: представлен первый складной iPhone Дуо

Apple наконец-то сделала шаг, которого ждали годами. Компания официально представила свой первый складной iPhone. Устройство, вышедшее под названием iPhone Дуо, в закрытом состоянии выглядит как обычный смартфон, но при открытии превращается в большой 7,6-дюймовый экран.

Начальная цена устройства составляет $1,999, предварительные заказы начнутся 16 октября, а официальные продажи стартуют 23 октября.

Для Apple это не просто новая модель. iPhone Дуо стал первым серьезным выходом компании на рынок складных смартфонов и оценивается как одно из самых масштабных изменений в дизайне смартфонов Apple.

Apple наконец-то «согнулась»: как выглядит iPhone Дуо?

iPhone Дуо открывается горизонтально, подобно книге. В закрытом виде устройство оснащено 5,4-дюймовым внешним экраном.

А при открытии телефона пользователю предоставляется 7,6-дюймовый внутренний дисплей. Apple описывает этот экран как самый большой дисплей в истории iPhone.

Интересно, что Apple адаптировала соотношение сторон на обоих экранах друг к другу. По этой причине при открытии устройства контент не меняется резко, а адаптируется под большую площадь.

Такой подход расширяет возможности использования смартфона одновременно как телефона, небольшого планшета и рабочего инструмента.

Изменилась и фронтальная камера

Один из самых интересных аспектов дизайна iPhone Дуо — решение с внутренней камерой.

Apple разместила селфи-камеру на внутреннем экране прямо под дисплеем. Таким образом, на большом 7,6-дюймовом экране отпала необходимость в заметном вырезе под традиционную камеру.

Компания также постаралась сделать максимально незаметной линию между механизмом складывания и экраном, применив специальную конструкцию шарнира.

Титановый корпус: почему Apple выбрала этот материал?

В корпусе iPhone Дуо используется титан 5-го класса.

Согласно официальным данным Apple, устройство выполнено в титановом корпусе с зеркально отполированной поверхностью.

Компания уделила большое внимание не только внешнему виду складного смартфона, но и его прочности.

Также сообщается, что устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту ИП68.

24 часа работы батареи и 50 процентов за 20 минут

Один из главных вопросов касательно складных смартфонов — это аккумулятор.

Несмотря на двухэкранную конструкцию, Apple позиционирует iPhone Дуо как устройство, способное работать в течение всего дня. По данным компании, смартфон может работать до 24 часов при использовании двух экранов.

Заявлено, что устройство заряжается до 50 процентов примерно за 20 минут. Reuters также подтверждает, что на презентации Apple упоминались 24 часа смешанного использования двух экранов и возможность быстрой зарядки до 50% за 20 минут.

Основные характеристики iPhone Дуо

Характеристика iPhone Дуо Модель iPhone Дуо Внешний экран 5,4 дюйма Внутренний экран 7,6 дюйма Конструкция Складывается как книга Корпус Титан 5-го класса Процессор А20 Pro Батарея До 24 часов Быстрая зарядка До 50% за 20 минут Операционная система iOS 27 Цена От $1,999 Предзаказ 16 октября Начало продаж 23 октября Цвета Стар Вхите, Нигхт Sky

По официальной информации Apple, два основных цвета iPhone Дуо получили названия Стар Вхите и Нигхт Sky.

А20 Pro и новая iOS 27: большие возможности для большого экрана

iPhone Дуо не ограничивается лишь складным корпусом.

Устройство оснащено новым чипом Apple А20 Pro. Компания делает упор на многозадачность, игры, просмотр видео и выполнение нескольких задач одновременно при использовании внутреннего экрана.

iOS 27 также оптимизирована именно под этот формат. Расширены возможности работы с несколькими приложениями на большом экране, более широкого просмотра контента и эффективного использования площади дисплея.

Этот аспект приближает iPhone Дуо скорее к небольшому планшету, помещающемуся в карман, чем к обычному смартфону.

Главный вопрос — для кого предназначен iPhone за $1999?

Самым обсуждаемым аспектом iPhone Дуо, безусловно, станет его цена.

$1,999 — очень высокая цена даже среди смартфонов Apple. Поэтому новое устройство компании ориентировано не на массовый рынок iPhone, а преимущественно на премиальный сегмент.

Кроме того, Apple появилась на рынке складных смартфонов с опозданием. Такие компании, как Samsung и Huawei, конкурируют в этом сегменте уже несколько лет.

Тем не менее, позднее появление Apple может стать для нее не недостатком, а преимуществом. Компания выходит на рынок, изучив опыт существующих складных смартфонов и объединив экран, шарнир, программное обеспечение и экосистему. В аналитике Reuters также подчеркивается, что выход Apple может способствовать популяризации рынка складных смартфонов.

Началась ли новая эра для Apple?

Презентация iPhone Дуо имеет еще одно важное значение для Apple. Это была первая крупная презентация под руководством нового генерального директора компании Джона Тернуса. В этом смысле складной iPhone может стать не просто новым продуктом, но и символом будущей стратегии Apple в отношении смартфонов.

Компания пытается вывести дизайн iPhone на уровень одного из самых масштабных изменений со времен самого первого iPhone.

И главное — теперь Apple больше не наблюдатель на рынке складных смартфонов. Компания сама вступила в эту гонку.

Заключение: Apple опоздала, но может изменить рынок

Samsung и Huawei представили концепцию складных смартфонов широкой публике еще несколько лет назад. Apple же вышла на арену после того, как эта технология значительно усовершенствовалась.

В результате iPhone Дуо стал новым премиальным продуктом Apple со следующими характеристиками:

5,4-дюймовый внешний экран;

7,6-дюймовый внутренний дисплей;

титановый корпус;

чип А20 Pro;

iOS 27;

до 24 часов работы батареи;

быстрая зарядка;

многозадачность на большом экране;

начальная цена $1,999.

Прием заказов начнется 16 октября, а 23 октября iPhone Дуо официально поступит в продажу.

Теперь главный вопрос звучит иначе: станет ли первый складной iPhone от Apple лишь дорогим новым гаджетом или задаст новый стандарт на всем рынке смартфонов?