Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 ноября
По состоянию на 4 ноября 2026 года обновлены цены на устройства iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Дуо. Стоимость смартфонов варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт.
iPhone Дуо:
• 256 ГБ: 2 699 долларов
• 512 ГБ: 3 199 долларов
Э-СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, серебристый (Силвер): 1 519 долларов
• 256 ГБ, ледниковый (Глакиер): 1 529 долларов
• 256 ГБ, черный (Блак): 1 519 долларов
• 256 ГБ, бордовый (Бургундй): 1 519 долларов
• 512 ГБ: 1 799 долларов
• 1 ТБ: 2 899 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, черный (Блак): 1 699 долларов
• 256 ГБ, серебристый (Силвер): 1 719 долларов
• 256 ГБ, ледниковый (Глакиер): 1 729 долларов
• 256 ГБ, бордовый (Бургундй): 1 729 долларов
• 512 ГБ, черный (Блак): 1 979 долларов
• 512 ГБ, серебристый (Силвер): 1 999 долларов
• 512 ГБ, ледниковый (Глакиер): 1 999 долларов
• 512 ГБ, бордовый (Бургундй): 1 999 долларов
• 1 ТБ: 2 649 долларов
СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, серебристый (Силвер): 1 539 долларов
• 256 ГБ, ледниковый (Глакиер): 1 599 долларов
• 256 ГБ, черный (Блак): 1 609 долларов
• 256 ГБ, бордовый (Бургундй): 1 609 долларов
• 512 ГБ: 1 899 долларов
• 1 ТБ: 2 799 долларов
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, ледниковый (Глакиер): 1 759 долларов
• 256 ГБ, черный (Блак): 1 719 долларов, по акции
• 256 ГБ, серебристый (Силвер): 1 719 долларов
• 256 ГБ, бордовый (Бургундй): 1 819 долларов
• 512 ГБ, черный (Блак): 2 019 долларов
• 512 ГБ, серебристый (Силвер): 2 049 долларов
• 512 ГБ, бордовый (Бургундй): 2 049 долларов
• 512 ГБ, ледниковый (Глакиер): 2 149 долларов
• 1 ТБ, черный (Блак): 2 649 долларов
• 1 ТБ, бордовый (Бургундй): 2 699 долларов
• 1 ТБ, ледниковый (Глакиер): 2 999 долларов
• 1 ТБ, серебристый (Силвер): 2 999 долларов
Указанные цены актуальны на 4 ноября 2026 года. Стоимость смартфонов может меняться ежедневно.
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